N95 : Dubé et Fitzgibbon mêlés à une action en justice pour récupérer des millions

Dans le coin droit, le CHU de Québec-Université Laval allègue que Busrel inc. lui doit 33,5 millions de dollars américains, notamment pour des masques qui ne répondaient pas à ses exigences. C’est l’une des plus importantes réclamations depuis le début de la pandémie, alors que les sommes investies à ce jour pour permettre au CHU d’acheter des équipements de protection individuelle (EPI) s’élèvent maintenant à 4,5 milliards de dollars. En ajoutant les cinq autres poursuites déjà intentées, le CHU tente maintenant de récupérer plus de 160 millions de dollars auprès de ses fournisseurs.

Dans le coin gauche, Busrel inc., un distributeur de matériel promotionnel qui s’est lancé dans l’importation d’EPI au début de la pandémie, prétend plutôt que c’est le CHU de Québec qui lui doit 15 millions de dollars.

C’est l’origine de cette commande, au pic de la première vague de COVID-19 en mars 2020, qui prend une saveur plus politique.

Le 31 mars 2020, Nicolas Raymond, qui se présente comme consultant pour une entreprise dans le domaine du cannabis pharmaceutique, écrit directement à Christian Dubé, qui était alors président du Conseil du Trésor. Selon le courriel qui fait partie de la preuve de Busrel, il interpelle le ministre familièrement : Salut Christian et lui offre les services de ses partenaires d’affaires (Busrel inc.) pour importer des EPI de Chine.

Selon la requête de Busrel déposée en janvier dernier, l'initiative répondait à l’appel pressant du premier ministre François Legault, qui avait sollicité l’aide des entrepreneurs québécois qui avaient des contacts en Chine alors que tous les pays du monde y jouaient du coude pour mettre la main sur les précieux masques N95.

Suivant l’offre de Nicolas Raymond, Christian Dubé fait cheminer la proposition auprès de son collègue de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, du président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc, et de certains autres responsables de l’approvisionnement en EPI. Une conférence téléphonique réunissant notamment les deux ministres et les représentants de Busrel inc. se tient le 31 mars 2020, toujours selon les documents judiciaires.

Deux commandes pour plusieurs millions de masques seront passées dans les jours suivants, indique la requête du CHU de Québec, qui gérait alors les paiements aux fournisseurs d’EPI. Busrel a de plus bénéficié de deux avances totalisant 85 millions de dollars américains (118 millions canadiens) pour acquérir des masques.

Des contrats de 4,5 milliards de dollars dans l’urgence

Vu l’urgence, bon nombre d’entreprises québécoises ont pu compter sur une avance d’argent pour acquérir des EPI. Le porte-parole du CHU nous a précisé que les 4,5 milliards dépensés jusqu’à maintenant auprès de 170 fournisseurs ont servi à approvisionner l’ensemble du réseau de la santé. Dans les trois premiers mois de l’urgence sanitaire en 2020, presque tous les fournisseurs recevaient une avance qui représentait 100 % du prix.

À partir d’avril 2020, Busrel, dont le siège social est situé dans le quartier Saint-Léonard à Montréal, a effectué plusieurs livraisons de matériel, dont des masques KN95. Le CHU de Québec a refusé ces masques en précisant que des N95 étaient requis.

L’avocat de Busrel, Me Doug Mitchell, nous a expliqué que le CHU de Québec aurait dû accepter ces masques compte tenu de leur excellente qualité et du contexte sanitaire, plutôt que de faire appliquer le bon de commande à la lettre. La poursuite intentée par Busrel fait également état de nombreux frais de transport aérien épongés par l’entreprise qui considère que c’est le CHU de Québec qui lui doit 15 millions de dollars. Le fond de l’affaire sera tranché par un juge de la Cour supérieure.

L’affaire se corse avec la Requête de mise en faillite déposée par le CHU de Québec. L’institution a refusé de commenter les procédures judiciaires en cours, mais nous a transmis une note explicative. Cette procédure vise à faire déclarer Busrel insolvable et à faire nommer un syndic à la faillite dont le rôle sera de maximiser la valeur des actifs de Busrel, incluant l’analyse de transactions survenues dans la dernière année avec des sociétés liées ou potentiellement liées à certains de ses administrateurs et actionnaires indirects pour plus de 18 millions de dollars américains.

Le CHU allègue que dans les mois suivant les commandes litigieuses et l’avance de 118 millions de dollars, plusieurs millions de dollars ont transité entre Busrel inc. et des entreprises contrôlées par ses nouveaux actionnaires ou administrateurs. Notamment Encan de la Beauce de Sébastien Cliche et la compagnie à numéro de Nicolas Raymond, ce même entrepreneur qui a mis en contact Busrel et le ministre Dubé.

Dans la famille

Dans les courriels qui seront mis en preuve par Busrel, Stéphanie Raymond, alors conseillère politique au cabinet de Christian Dubé, est mise en copie dans certains échanges avec ce dernier, Pierre Fitzgibbon et Nicolas Raymond, qui agit pour Busrel. Selon nos informations, Stéphanie Raymond est la sœur de Nicolas Raymond. La porte-parole de Christian Dubé nous a écrit que monsieur Raymond a inclus madame Raymond dans les échanges pour des raisons qui lui appartiennent. Ce n’est pas M. Dubé qui l’a ajoutée à l’échange .

Mme Raymond n’a pas répondu à nos courriels. Au téléphone, Nicolas Raymond a refusé de commenter, nous dirigeant vers l’avocat de Busrel.

Questionnée sur ces liens familiaux, la porte-parole de Christian Dubé fait valoir que monsieur Dubé a simplement fait cheminer cette offre aux personnes responsables de l’approvisionnement, en prenant soin d’inclure l’appareil administratif .

Le cabinet du ministre ajoute que les ministres comme les députés du gouvernement et de l’opposition ont reçu énormément d’offres de la part d’entrepreneurs, qu’ils soient via des liens personnels ou professionnels.

Dans le cadre de la pandémie, le ministère de la Santé a reçu plus de 2000 offres, la plupart étant de fournisseurs inconnus du réseau de la santé à ce moment [...]. Dans tous les cas, ces offres ont été gérées par SigmaSanté, un organisme à but non lucratif indépendant , ajoute la déclaration transmise par la porte-parole de Christian Dubé.

À l’automne 2020, Enquête avait recueilli le témoignage de plusieurs entrepreneurs québécois qui avaient eux aussi tenté leur chance pour importer des EPI de Chine au cours de la première vague. Certains nous avaient exprimé des frustrations quant au fait que certaines entreprises bénéficiaient d’avances d’argent pour leurs commandes, alors qu’ils avaient eux-mêmes pris le risque d’investir leurs propres fonds.

Plusieurs des fournisseurs à qui nous avions parlé disaient ne pas comprendre sur quelle base SigmaSanté, alors chargée d’effectuer les vérifications sur les entreprises, choisissait celles qui ont obtenu des bons de commande et des avances d’argent.

En ce moment, cinq autres entreprises en plus de Busrel inc. sont en litige avec le CHU.