Fabrique Saint-Germain : des marguilliers tentent de reprendre le contrôle

Depuis la nomination d'un nouveau président, en décembre dernier, M. Lechasseur et Mme Leblond sont minoritaires au sein du conseil de fabrique. Leurs deux collègues marguilliers, Albert Carré et Victor Lepage, ont conclu une entente à l'amiable avec l'Archevêché l'automne dernier tandis que le nouveau président, Jean-Pierre Heppell, a été choisi par l'Archevêché.

Depuis, les serrures de la cathédrale et du presbytère ont été changées. M. Lechasseur et Mme Leblond déplorent le fait qu'ils n'y aient plus accès et estiment que les trois autres membres du conseil de fabrique prennent des décisions unilatéralement et engagent des dépenses sans les consulter.

De gauche à droite: les marguilliers Jean-Charles Lechasseur, Nathalie Leblond et Victor Lepage, qui s'est maintenant dissocié des deux premiers (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Au palais de justice de Rimouski, jeudi matin, M. Lechasseur, qui se représente lui-même, a plaidé qu'il lui était impossible de bien gérer la cathédrale dans cette situation. Il a ajouté que messieurs Carré, Heppell et Lepage ne respectaient pas les règles entourant la convocation des assemblées et que certains d'entre eux lui avaient fait des menaces.

Il réclame maintenant, avec sa collègue Mme Leblond, d'avoir à nouveau accès à la cathédrale et demande que la gestion de la cathédrale soit faite par eux deux.

De son côté, l'avocate des autres membres de la fabrique, Karine Rodrigue, a affirmé que M. Lechasseur s'est approprié certains documents appartenant à l'organisation, ce qu'il a démenti.

L'avocat de l'Archevêché de Rimouski, Philippe Thibault, a pour sa part argué que si le tribunal répondait positivement à la demande des marguilliers Lechasseur et Leblond, cela équivaudrait à revenir à la case départ et à paralyser la fabrique à nouveau.

Le problème qu'on a, c'est que M. Lechasseur et Mme Leblond aimeraient que le conseil de fabrique fonctionne selon leur façon. Malheureusement, ils sont désormais minoritaires. Ils ont droit de se présenter, de participer, mais ils sont minoritaires , a-t-il dit.

Le juge St-Onge met les pendules à l'heure

Pendant l'audience, le juge Damien St-Onge n'a pas caché son exaspération devant la situation.

J'ai quatre personnes qui se convoquent de part et d'autre pour fixer des réunions pour payer ces comptes-là et en bout de ligne, elles ne s'entendent pas , a-t-il affirmé.

« C'est comme si j'avais quatre enfants dans une cour de maternelle qui se chicanent pour le même petit camion » — Une citation de juge Damien St-Onge

Il a aussi souligné la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouve la nouvelle avocate de la fabrique, Karine Rodrigue, qui soutient la position d'Albert Carré, Victor Lepage et Jean-Pierre Heppell alors qu'elle est, en théorie, l'avocate de l'ensemble du conseil de fabrique.

Comment voulez-vous, comme avocate de la fabrique, soutenir ou contester la position de certains marguilliers qui, en réalité, sont ceux qui vous donnent votre mandat? , a demandé le juge.

C'est précisément pour cette raison que sa prédécesseure, Me Sophie Noël, s'était désistée du dossier en décembre dernier. Me Rodrigue a cependant affirmé qu'elle agissait ici dans l'intérêt de la fabrique .

Le juge St-Onge a mis la cause en délibéré.