Le Parti conservateur demande aux manifestants de lever leurs blocus

La chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, Candice Bergen, enjoint les manifestants à lever leurs blocus et à rentrer chez eux pour éviter de créer d'avantage de dommages à l'économie du pays.

Mme Bergen s'est adressée directement aux manifestants et camionneurs aux Communes où elle prenait la parole pour apporter son soutien à une motion conservatrice demandant au gouvernement Trudeau de lever les restrictions sanitaires au pays.

« Il est temps de lever les barricades et les camions pour le bien de l’économie, parce que c’est la bonne chose à faire. [...] L’économie que vous voulez voir réouverte est en train de souffrir. » — Une citation de Candice Bergen, chef intérimaire du Parti conservateur du Canada

Des agriculteurs, le secteur manufacturier, de petites entreprises, des familles… tous souffrent et je ne crois pas que ce soit là votre objectif. Nous devons tous travailler ensemble , a ajouté la chef de l'opposition en assurant les manifestants que leur message a été entendu .

Ajoutant qu'il est temps pour le gouvernement de suivre les données et les preuves scientifiques , Candice Bergen a réclamé du gouvernement Trudeau un plan pour mettre rapidement fin aux restrictions sanitaires fédérales.

« Les provinces le font et le gouvernement libéral se doit d’emboîter le pas. » — Une citation de Candice Bergen, chef intérimaire du Parti conservateur du Canada

Le premier ministre a utilisé la pandémie pour créer des divisions parmi les Canadiens et pour en stigmatiser d’autres. Il faut mettre fin à cette attitude, nous devons collaborer pour en arriver à une transition vers une société post-COVID le plus rapidement possible , a plaidé Mme Bergen en invitant les manifestants à rentrer chez eux.

Nous croyons en la science et aux données scientifiques, mais nous croyons aussi en nos concitoyens canadiens, a fait remarquer Mme Bergen à ses collègues parlementaires. Nous croyons qu’ils sont en mesure de se protéger de la façon dont ils estiment être nécessaire et non pas en suivant aveuglément le gouvernement.

« L’argument de la science ne peut être invoqué seulement que lorsqu’il sert des intérêts politiques du premier ministre. » — Une citation de Candice Bergen, chef intérimaire du Parti conservateur du Canada

