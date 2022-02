Le service incendie de Sept-Îles en mode séduction pour recruter des pompiers

En raison de la pénurie de main-d’œuvre et malgré l’implantation de postes de pompier permanent à Sept-Îles, le service de sécurité incendie a de la difficulté à attirer de nouvelles recrues. Le service a donc décidé de former directement les personnes intéressées à ce métier.

Étant donné qu’on avait beaucoup de difficulté de recruter des pompiers formés à l’extérieur, nous à la ville , on a décidé de former des pompiers et de leur offrir un poste permanent , explique le directeur de service incendie, Denis Jutras.

Jusqu’à six postes de pompiers qualifiés pourraient être pourvus à Sept-Îles dans les premiers mois de 2022.

Afin de convaincre les candidats, la Ville de Sept-Îles inclut certains avantages dans son offre d’emploi.

Ce qui est offert aux futurs pompiers qualifiés de Sept-Îles : Une formation reconnue par l’École nationale des pompiers du Québec d’une durée de neuf semaines qui ne nécessite pas de devoir se déplacer en dehors de la région;

Un salaire horaire pendant la durée de la formation;

Un poste de pompier éligible au service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles après avoir réussi la formation.

Les postes à temps partiel ne permettent plus de combler les emplois vacants rappelle le directeur du service incendie de Sept-Îles, Denis Jutras.

Les pompiers de Sept-Îles offraient majoritairement, jusqu’à la fin des années 2010, des postes à temps partiel aux nouveaux employés.

Denis Jutras, affirme que c’était beaucoup demandant pour les pompiers à temps partiel. On avait beaucoup de difficultés à recruter à temps partiel , dit-il.

« À Sept-Îles, on est visionnaire. [...] À la fin des années 2010, on voyait la difficulté de recrutement. Donc, on est passé en mode permanent. » — Une citation de Denis Jutras, directeur du service incendie de la Ville de Sept-Îles

Denis Jutras, directeur, service des incendies de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C’est des gens qui vont acquérir de l’expérience beaucoup plus rapidement qu’avec le temps partiel. On va mieux performer [...] et au niveau de la santé et sécurité au travail, on voit une différence , note le directeur du service incendie.

Par ailleurs, dans l'espoir de susciter des vocations, le service de sécurité incendie fait une présentation jeudi soir à la caserne sur le métier de pompier à Sept-Îles.