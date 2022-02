Coup de foudre pour le nom d’un parc pour enfants de Rivière-du-Loup

La Commission a choisi ce toponyme parmi 1400 noms de lieux officialisés au cours de l'année 2021 au Québec. Le parc des Balancines est situé sur la rue Wilfrid-Laurier à Rivière-du-Loup à quelques pas du fleuve Saint-Laurent.

C'est une belle reconnaissance pour le travail qui est fait et pour les gens qui réfléchissent à la mise en valeur de nos milieux et les faire connaître , explique la gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniaux de la Ville, Julie Martin.

Le nom des Balancines désigne un terme de navigation signifiant de petits cordages servant à hisser les voiles d’un navire. Il réfère aussi au plaisir de se balancer. Le terme étant un québécisme synonyme de balançoire.

Un logo sera apposé sur une affiche à l'entrée du parc qui sera installée après la fonte des neiges.

Le parc des Balancines a été choisi comme nom coup de foudre par la Commission de Toponymie du Québec Photo : Gracieuseté de : Ville de Rivière-du-Loup

Un autre prix coup de foudre a été décerné, cette fois par le public. En tout, 5000 Québécois se sont prononcés sur leur préférence parmi les 1400 noms. La Passerelle de la Tortue, à Québec, en clin d’œil notamment à la fable de Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue, a été plébiscitée.