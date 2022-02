Nouvelle PDG au Musée royal de la Colombie-Britannique qui se « décolonise »

Le Musée royal de la Colombie-Britannique, à Victoria, a annoncé l’embauche d’une nouvelle présidente-directrice générale, Alicia Dubois, un an après le départ de Jack Lohman dans la foulée d'allégations de racisme et de discrimination envers des employés autochtones au sein de l'établissement.

Mme Dubois a quitté en novembre 2021 son poste de chef de la direction de la Société albertaine d’investissement pour les Autochtones (Alberta Indigenous Opportunities Corporation), une société d’État créée en 2019 pour soutenir les investissements autochtones dans l’industrie énergétique.

Elle a auparavant travaillé comme haute dirigeante dans les banques CIBC et Scotia, où elle était spécialiste des marchés autochtones, et a siégé pendant trois ans au conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario, à Toronto.

Le Musée royal de la Colombie-Britannique a été la cible d’allégations de racisme dans les dernières années, et des employés autochtones, dont certains ont démissionné, ont affirmé avoir été victimes de discrimination.

L’institution est actuellement engagée dans un processus de décolonisation de ses expositions et sa modernisation est l’une des priorités du gouvernement, tel que mentionné lors du récent discours du Trône ayant lancé la nouvelle session parlementaire.

Le Musée royal de la Colombie-Britannique est l’un des principaux emblèmes culturels de notre province et l’une de nos plus importantes institutions , déclare par communiqué la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et des Sports, Melanie Mark.

Alors que nous travaillons à moderniser le musée, ce qui inclut maintenir nos collections et en augmenter l’accessibilité, je suis sûre que le le leadership et l’expérience de Mme Dubois ouvrira la voie à un établissement dynamique qui reflète les voix et les histoires de notre patrimoine.

La nouvelle PDG Alicia Dubois a également une formation en droit de l'Université de Toronto et un baccalauréat en sciences de l’Université de Lethbridge, en Alberta.

Elle remplace le président du conseil d’administration du Musée, Daniel Muzyka, qui occupait le poste de directeur général de manière intérimaire.