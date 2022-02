COVID-19 : l’Ontario recense moins de 2000 hospitalisations

L'Ontario recense 1897 hospitalisations jeudi, soit 162 de moins que la veille.

Le nombre de patients aux soins intensifs diminue de 4, s'établissant à 445.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 56 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Aux soins intensifs, 76 % des patients infectés ont été admis à la suite de complications liées au coronavirus, ajoute la ministre.

Il y a 3201 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

La santé publique déplore 44 décès de plus, portant le total à 11 988 depuis le début de la pandémie.

Déconfinement hâtif?

Selon des sources de CBC, le gouvernement Ford songe à accélérer la levée des restrictions actuelles quant au nombre de clients autorisés dans les lieux publics comme les restaurants, les bars et les centres d'entraînement, notamment.

Toutefois, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a assuré mercredi que la province n'avait pas l'intention pour l'instant d'éliminer le passeport vaccinal ni de mettre fin au masque obligatoire.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, doit faire le point sur la pandémie jeudi après-midi.

Foyers pour aînés

Il y a 17 décès et 94 infections de plus parmi les résidents des centres de soins de longue durée, en plus de 54 cas touchant le personnel.

Le nombre de foyers pour aînés qui font face à une éclosion diminue de 8.

Écoles

Quatre écoles sont fermées en lien avec la pandémie.

Vaccination

Un peu plus de 47 400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mercredi, y compris près de 25 900 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 92,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 89,6 %, deux doses. Un peu plus de 55,6 % des 18 ans et plus ont eu leur troisième dose.

Chez les enfants, 54,7 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose et 25,4 % sont pleinement vaccinés.

Dépistage

Un peu plus de 22 400 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 11,2 %.