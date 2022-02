T.-N.-L. : une année après le chaos électoral, des questions sans réponses

Il y a un an, les élections de Terre-Neuve-et-Labrador sombraient dans le chaos. Des candidats se posent toujours des questions sur les nombreux revirements de la campagne et les impacts qu’ils auraient eus sur les résultats.

À l’époque, une éclosion de COVID-19 secouait la province et la santé publique resserrait ses restrictions, provoquant une vague de démissions chez les préposés au scrutin. Le vote en personne a été soudainement annulé à l'échelle provinciale, la veille du scrutin, quand il est devenu évident qu'Élections Terre-Neuve-et-Labrador manquait trop de personnel.

La campagne ne devait durer que quatre semaines, soit le minimum de temps possible. Il a fini par s’étaler sur 70 jours, fracassant des records. La date limite pour voter par la poste a été repoussée à trois reprises, mais le taux de participation a finalement été le pire de l’histoire provinciale.

Je veux savoir ce qui s’est passé , explique Kristina Ennis, candidate progressiste-conservatrice dans Saint-Jean-Ouest, qui a passé des semaines à aider les électeurs à voter par la poste.

« Les gens ont essayé très fort de voter et de faire entendre leur voix. Mais tout le monde n’a pas réussi à le faire en fin de compte. » — Une citation de Kristina Ennis, candidate progressiste-conservatrice

Manque de préparatifs

Le directeur général des élections à Terre-Neuve-et-Labrador a admis, en février dernier, qu’il n’avait jamais prévu de scénario catastrophe sans vote en personne. Depuis la fin de la campagne et le début des contestations électorales, Bruce Chaulk refuse systématiquement toute demande d’entrevue de Radio-Canada.

Bruce Chaulk, directeur général des élections de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Dans Monts Torngats, la circonscription la plus isolée et la moins peuplée de la province, la candidate néo-démocrate, Patricia Johnson-Castle, a dû traduire ses bulletins de vote en innu et en inuttitut quand Élections Terre-Neuve-et-Labrador a confirmé que les instructions dans les trousses de bulletins de vote spécial seraient seulement en anglais.

Je l'ai fait, alors pourquoi Élections Terre-Neuve-et-Labrador ne l'a-t-il pas fait? se demande-t-elle.

À Natuashish, 87 % des gens parlent innu-aimun, alors les gens vivent dans une langue qui n’est pas l’anglais , ajoute la candidate. Ce sont des gens qui sont déjà, très souvent, exclus de notre démocratie, mais dans ce cas, la situation était particulièrement choquante.

Mme Johnson-Castle ajoute qu’à Nain et à Natuashish, les deux villages les plus importants dans Monts Torngats, le tiers des ménages n’ont pas accès à Internet ni au téléphone, ce qui a rendu presque impossible l’inscription au vote postal.

Nous étions en lockdown pendant l’élection , rappelle-t-elle.

« Si nous étions en Amérique latine, ou en Afrique ou en Asie, comment est-ce que les médias canadiens et internationaux auraient parlé de ces élections? » — Une citation de Patricia Johnson-Castle, candidate du NPD

Je veux dire, dans ma circonscription, il y a eu un taux de participation de 22 %. En 2019, il était de 50 %. [...] Ça veut dire que 50 % de moins de personnes ont voté cette fois-ci, rappelle Mme Johnson-Castle.

Une comparution très attendue

Après les élections, le député indépendant, Paul Lane, avait souhaité que la Chambre d’assemblée convoque le directeur des élections à une séance spéciale pour lui poser des questions pointues sur le déroulement de la campagne.

Je croyais qu’il était très important que cette personne vienne devant la Chambre d’assemblée pour que les députés puissent lui poser des questions importantes sur ce qui s’est passé et pour bien comprendre ce qui s’est passé , raconte-t-il. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu’en fin de compte, rien n’est arrivé.

Paul Lane est député indépendant dans Mount Pearl-Southlands. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Paul Lane croit que la dernière occasion de faire la lumière sur le chaos des élections aura lieu ce printemps, lorsque Bruce Chaulk témoignera en Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Trois candidats, dont l’ancienne cheffe du NPD, Alison Coffin, veulent invalider l’élection dans leur circonscription. Trois semaines d’audiences sont prévues à compter du 6 juin.

« Je pense que c’est la dernière occasion d'avoir des réponses. » — Une citation de Paul Lane, député indépendant

Les libéraux entament une réforme électorale

Depuis avril, le ministre de la Justice, John Hogan, préside un comité multipartite qui se penche sur la réforme de la loi électorale, vieille de 30 ans.

Nous n'avons pas d’échéancier concernant le dépôt du projet de loi à la Chambre d’assemblée, mais on a un excellent groupe qui travaille ensemble , indique-t-il.

S’il faut faire des changements importants, ça sera une réforme majeure. C’est possible que quelques petits changements vont suffire.

John Hogan, ministre de la Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

John Hogan, qui est également procureur général de la province, n'a pas voulu commenter les contestations intentées par Alison Coffin et les progressistes-conservateurs, Jim Lester et Sheila Fitzgerald.