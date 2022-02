Un documentaire choc sur les baleines noires présenté en Atlantique

Le documentaire Last of the Right Whales, de la réalisatrice canadienne Nadine Pequeneza, sortira le 20 février sur certains écrans en Atlantique.

Une chercheuse de la Nouvelle-Écosse est présente dans le film, l’assistante scientifique au Canadian Whale Center à Halifax, Delphine Durette-Morin.

Le film présente plusieurs équipes scientifiques qui suivent les baleines noires de l’Atlantique nord lors de leur migration entre la Floride et le nord du Canada.

Le personnage principal est nul autre que Snow Cone, une femelle de 17 ans, dont la trajectoire est suivie avec son baleineau sur une année complète.

Le film veut attirer l'attention du public sur les enjeux que vivent ces animaux marins et les efforts déployés menant à leur préservation.

Il reste moins de 350 individus et ça pourrait mener éventuellement à une extinction, vu qu'ils meurent plus vite surtout de causes humaines, soit avec des collisions de bateaux ou des empêtrements dans des engins de pêche , indique Mme Durette-Morin.

Modification de l'habitat

Les changements climatiques viennent quant à eux modifier les habitats de l'espèce et leur présence dans l'Atlantique.

En effet, les baleines noires ont commencé à déserter la Baie de Fundy, où il y a des mesures de protection pour elles.

Depuis 2015, on les voit de plus en plus dans le golf du Saint-Laurent où, avant 2017, il n'y avait pas de protection pour la baleine, ce qui a été assez catastrophique pour l'espèce , explique la scientifique.

Une scène tirée de "Last of the Right Whales", un documentaire de la réalisatrice canadienne Nadine Pequeneza, sortira le 20 février 2022 sur les écrans canadiens. Photo : Capture d'écran Youtube

Mais depuis, il y a plusieurs efforts qui ont été mis en place et surtout des règlementations pour essayer de sauver la baleine.

Le documentaire de 92 minutes Last of the Right Whales sera projeté les 20 et 21 février à Halifax, Yarmouth, Miramichi, Moncton, Saint-Jean, Charlottetown et Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador.

D'après les informations de Marc Babin, du Réveil Nouvelle-Écosse/T.-N.-L.