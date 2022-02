Poursuite au civil pour agression au CHU Dumont : la décision bientôt rendue

Bruce « Randy » Van Horlick a été reconnu coupable de deux accusations criminelles de voies de fait provoquant des lésions corporelles sur deux infirmières, Natasha Poirier et Teresa Thibeault, et il a été condamné à six mois de prison et deux ans de probation. L’agression a eu lieu le 11 mars 2019 au Centre hospitalier Dr-Georges-L.-Dumont.

Natasha Poirier a intenté une poursuite au civil en 2020. Elle réclame plus de 1,5 million de dollars pour pertes de revenus passées et à venir et pour toutes ses souffrances physiques et mentales.

Le juge Jean-Paul Ouellette a entendu le témoignage de Mme Poirier le 10 janvier. Il a reçu à ce moment des rapports médicaux au sujet des conséquences de l’agression sur son aptitude au travail.

Une courte procédure s’est déroulée mercredi. Le juge a indiqué qu’il était désavantageux de ne pas avoir la version du défendeur ni de contre-interrogatoire.

Bruce Van Horlick n’a pas soumis d’exposé de la défense, il n’a pas d’avocat et il était absent lors de la procédure de mercredi. L’absence d’exposé de la défense a déjà mené la cour à le considérer comme s’il reconnaissait les allégations portées contre lui.

Questions du juge et réponses de la partie plaignante

L’avocat de Natasha Poirier, Kelly VanBuskirk, a répondu mercredi à des questions du juge au sujet de certains éléments de preuve.

Le juge a d’abord d’abord posé une question au sujet de la mise à pied de Natasha Poirier par le Réseau de santé Vitalité en novembre. Durant son témoignage, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas reçu d’explications.

Kelly VanBuskirk a dit croire que Vitalité a jugé que Mme Poirier ne pouvait plus travailler. Il croit aussi comprendre que le congédiement de sa cliente fait l’objet d’un grief déposé par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Ni le syndicat ni Vitalité n’ont fait de commentaires à ce sujet en janvier.

Teresa Thibeault (à gauche), et Natasha Poirier, le 16 novembre 2020. Photo : Radio-Canada

Répondant à d’autres questions du juge sur les revenus de sa cliente, Me VanBuskirk a indiqué qu’elle avait reçu des prestations d’invalidité. Le juge a noté qu’il ne devrait pas les inclure dans ses calculs sur les revenus et les pertes financières de Mme Poirier.

Durant son témoignage, Natasha Poirier a expliqué qu’elle travaillait environ 52 heures par semaine au Centre hospitalier universitaire CHU Dumont avant de subir l'agression. Elle travaillait aussi comme gestionnaire de cas cliniques au ministère des Anciens Combattants.

Elle comptait prendre sa retraite chez Vitalité à 65 ans avec une pension complète tout en continuant d’exercer son autre emploi à temps partiel. Selon les documents présentés au juge, elle a gagné 138 000 $ en 2018 avec ses deux emplois et en louant une propriété.

Toutefois, selon les rapports médicaux présentés en cour et selon le témoignage de Natasha Poirier, elle peut seulement travailler quelques heures par semaine en raison de l’agression qu’elle a subie. Elle continue de travailler chez Anciens Combattants Canada.

En conclusion, le juge a indiqué qu’il rendra sa décision dans les prochaines semaines .