Des fermes pour la conservation des animaux ancestraux

La ferme ancestrale ranch à Billy, située à Saint-Adrien-d’Irlande, est un élevage familial de cochons Kune Kune, des cochons rares originaires de Nouvelle-Zélande. Richard Vézina, qui en est le propriétaire, milite depuis cinq ans pour le maintien de la diversité des animaux de race ancestrale dans son domaine agricole. Il s'intéresse particulièrement aux cochons Kune Kune.

« Maintenant on a pratiquement plus de races ancestrales, c’est tout une race de porc standard, maigre. Je me suis aperçu que une des plus rares c’est le Kune Kune, c’est une race qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a le nez très court, qui était pratiquement disparue, il y a eu un programme de conservation qui a commencé dans les années 1960. » — Une citation de Richard Vézina, propriétaire, Ferme ancestrale Ranch à Billy.

Les cochons Kune Kune sont disponibles au Canada depuis 2012 seulement

Les cochons Kune Kune sont originaires de la Nouvelle-Zélande, cette race a été sauvée de l'extinction grâce à des efforts soutenus d'élevage. C'est en 1995 que ces petits cochons ont été introduits aux États-Unis par Katie Rigby qui en a importé de la Nouvelle-Zélande. En 2005, d'autres lignées provenant du Royaume-Uni ont été introduites afin de créer un programme de reproduction pour sauver la race. Ils ne sont disponibles au Canada que depuis 2012.

C’est un animal qui est parfait, un peu comme un cochon de compagnie, il est intelligent, il est très proche de l’humain, pas du tout agressif, ils sont pas agressifs envers l’un et l’autre, je trouve qu’ils s’élèvent bien , explique la responsable de la Ferm’eaubois à Saint-Alban, Florence Albernhe.

Des caractéristiques particulières

Le cochon Kune Kune est un croisement entre le cochon sauvage et le cochon domestique. Ils sont résistants au froid et leur poids adulte tourne autour de 115 kg. Leur particularité est d’abord leur relative petite taille, ce qui en fait des brouteurs plutôt que des laboureurs. Ils se nourrissent à 90% de pâturage, ce sont des herbivores.

Les cochons Kune Kune proviennent de lignées génétiques reconnues originales et surtout diversifiées. Ils sont de pure race, certifiés par acide désoxyribonucléique ADN et enregistrés à l’American Kune Kune Pigs Society (AKKPS). Leurs rejetons peuvent constituer à leur tour des couples reproducteurs non apparentés. Les Kune Kune peuvent avoir une portée de 7 à 10 cochonnets deux fois par an. Il y a deux associations aux États-Unis qui enregistrent ces portées-là, et puis on les tient vraiment enregistrées et on choisit les sujets qui sont conformes, détaille la responsable de la Ferm’eaubois, Florence Albernhe. C’est un petit cochon qui a comme des clochettes, ce qu’on appelle des pampilles en dessous du menton.

Ces deux fermes s’intéressent aussi à d’autres animaux de race ancestrale. A la Ferm’eaubois, on est également attirés par le babydoll , une race de moutons Southdown, l’une des races les plus anciennes originaires de la région du Sussex en Angleterre. La vache Highland y est aussi présente.

À la ferme ancestrale Ranch à Billy, on trouve d’autres animaux rares, comme différentes races ancestrales de dindons, notamment le dindon de Narragansett.

Avec les informations d’Ernst Jeudy.