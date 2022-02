Plus d’argent requis pour le parc de la Rivière-aux-Sables

Lors de la dernière séance du conseil municipal, tenue lundi, les conseillers ont avalisé l’emprunt, justifié, selon la mairesse Julie Dufour, par l’augmentation exponentielle des coûts relatifs à l’installation de systèmes d’éclairage.

On se rappelle que dans la première phase du parc de la Rivière-aux-Sables l’an dernier, il y a eu un surplus exponentiel pour l’achat et l’installation de certains matériaux. L’arrondissement de Jonquière avait abandonné cet appel d’offres dû aux surcoûts qui étaient attribuables à la COVID et autres choses. C’est un montant de 350 000 $ que ça prenait pour l’installation et tout. Il manquait quelques centaines de milliers de dollars , a précisé la mairesse.

L’installation de luminaires est le dernier élément à réaliser afin de compléter la première phase du projet.

Un appel d’offres a été publié le 2 février pour l’acquisition de lampadaires et de bollards lumineux pour le parc jonquiérois. Le contrat est estimé à entre 121 000 $ et 200 000 $.

3 millions en 2021

Lors de l’adoption du plan triennal d’immobilisations de Saguenay en décembre 2020, les élus avaient choisi de réserver 2,1 millions de dollars annuellement pour ce projet pour les années 2021, 2022 et 2023. En juillet, la Ville a indiqué que le montant global pour la première phase totaliserait désormais 2 358 777 $.

Se sont ajoutées les sommes d’environ 709 000 $ pour l’acquisition de modules de jeux (483 000 $) et les travaux de démolition de l’ancienne Maison de quartier de Jonquière sur la rue du Vieux-Pont, de même qu'une résidence voisine (226 000 $). C’est donc dire qu’en 2021, Saguenay a injecté plus de 3 millions de dollars pour la métamorphose du parc urbain, un projet attendu depuis longtemps par le milieu.