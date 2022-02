Floribell : une seconde poursuite, l’inquiétude gagne l’hôtel de ville

Qu’importe le dénouement et qui en sera propriétaire dans quelques mois; la mairesse de Saint-Élie-de-Caxton n’espère qu’une chose : que la vocation récréotouristique demeurera.

Il n'y a plus beaucoup d'endroits pour accueillir les visiteurs. Le Rond Coin est fermé. C'est important de garder la vocation actuelle pour loger les gens , explique Gina Lemire.

Le site a un énorme potentiel. Les propriétaires souhaitaient aménager une résidence pour aîné dans le pavillon principal.

On y a donc perdu en 2019 les unités d'hébergement. Maintenant, ce sont les activités du camping et de la plage qui pourraient être en péril. Ce qui arrive est extrêmement inquiétant , ajoute le directeur général de Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau.

Il se dit d'ailleurs prêt à aider si on frappe à sa porte.

Nous connaissons déjà beaucoup d'investisseurs. On est prêt à voir ce qui peut se faire à court terme. Si on peut aider et faire quelque chose pour ce site et pour Saint-Élie-de-Caxton, nous n'hésiterons pas à le faire.

Paiement à venir

Pour une deuxième journée consécutive, la copropriétaire du Domaine Floribell, Lyne Senecal-Chartier, a décliné notre demande d’entrevue. Dans la porte du pavillon d’accueil, une note invite les campeurs à prendre rendez-vous pour le paiement de la saison 2022. Ils sont maintenant plusieurs à hésiter de lui verser, craignant une fermeture précipitée.

Le téléphone n'arrête pas de sonner et moi je ne peux pas leur répondre présentement. Les taxes municipales sont dues pour le 28 février. Est-ce qu'elles vont être payées? J'en ai aucune idée! Pour le moment elles ne le sont pas, mais elles ne sont pas en retard non plus , explique la mairesse.

Autre poursuite

L’entrepreneur André Magny n’est pas le seul à s’être tourné vers les tribunaux pour tenter de récupérer son dû. Une courtière immobilière et son agence réclament aux anciens et au nouveau propriétaire du Floribell un montant de plus de 85 000 $.

Sylvie Castonguay et Himalaya Real Estate allèguent qu’ils ont manigancé afin de la priver de sa rétribution de vente. Après des mois de négociations, on l'aurait informé que le camping n'était plus à vendre. Or, Lyne Sénécal et Robert Chartier venaient d'acquérir le domaine par l'entremise d'une vente par actions.

Elle réclame donc 75 milles dollars plus taxes pour sa commission et 10 milles supplémentaires en raison de comportements vexatoires qu'auraient tenus les propriétaires envers elle.

Le litige porte essentiellement sur l'absence d'un contrat de courtage. Comme les négociations semblaient se tenir de bonne foi, la courtière affirme s'en être tenu à une entente verbale. Elle devait toucher 5 % d'une éventuelle vente.

L'affaire est actuellement devant les tribunaux.