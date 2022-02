Le télésiège de la station du Mont Ti-Basse de Baie-Comeau est réparé

Le directeur général de la station du Mont Ti-Basse, Patrick Pelletier, est soulagé de cette réparation rapide.

La peur nous a effleuré l’esprit dû à la complexité de la pièce. Il faut savoir que des remontées mécaniques comme ça, ça a un certain âge et on parle de discontinuité dans certaines pièces .

Patrick Pelletier, directeur général du Mont Ti-Basse Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Patrick Pelletier précise que le bris concernait le variateur de vitesse et la défectuosité d’une carte mère.

Il assure également que des inspections et des entretiens sont faits régulièrement sur les remontées mécaniques de la station.

Le directeur du Mont Ti-Basse se veut optimiste et estime que la station de ski va connaître de belles journées prochainement entre la semaine de relâche et des températures plus douces.

Par ailleurs, le Mont Ti-Basse sera l’hôte d’une compétition de ski alpin cette fin de semaine.

La station de ski du Mont Ti-Basse est la seule station de ski alpin totalement fonctionnelle de la Côte-Nord. La station du Mont Gallix à Sept-Îles a perdu son remonte-pente principal avant la saison de ski en raison d'un glissement de terrain.