La fin annoncée du masque obligatoire dans les écoles albertaines est critiquée

Les critiques pleuvent devant l’élimination du port du masque obligatoire dans les écoles albertaines pour les élèves de la maternelle à douzième année à compter du 14 février. La décision est prématurée et est motivée par des considérations politiques, selon des opposants.

Des parents, des enseignants et le Conseil scolaire public d’Edmonton demandent à ce que le gouvernement publie les données qui justifient la décision.

Selon Eddy Kent, qui a un fils de 13 ans et une fille de 10 ans, le premier ministre a pris cette décision à des fins politiques.

Les enfants, je pense, ont été sacrifiés parce que le premier ministre pense que ces enfants ne seront pas aussi touchés , dit-il.

Selon Eddy Kent, il est illogique de lever l'obligation de porter le masque pour un groupe démographique dont le taux de vaccination est faible. Il ne sait pas comment justifier ce changement auprès de ses enfants qui s'inquiètent, dit-il, de savoir si leurs amis porteront des masques et si ces choix entraîneront des tensions sociales.

Selon Nicola Doherty, mère de trois enfants de 12,14 et 16 ans, le gouvernement envoie des messages contradictoires en annonçant que les masques ne sont plus nécessaires quelques jours après en avoir envoyé 16,5 millions à tous les élèves de la province.

Mme Doherty craint que ses enfants s’absentent davantage de l'école.

Les conseils scolaires surpris par la décision

La ministre de l'Éducation de l'Alberta, Adriana LaGrange, confirme que lorsque le règlement sur le port du masque obligatoire à l'école prendra fin lundi prochain, les conseils scolaires n'auront plus le pouvoir d'adopter leurs propres règles en la matière de port de masque, contrairement à l’année dernière.

Selon la présidente du Conseil scolaire public d'Edmonton, Trisha Estabrooks, les conseillers scolaires ont été pris de court par la nouvelle.

Il s'agit d'un changement trop important, trop rapide, et encore une fois, sans consultation avec les conseils scolaires , déplore-t-elle. Le Conseil continuera d'encourager les élèves à porter des masques.

Stratégie politique

Plus d'une douzaine de membres du caucus du Parti conservateur uni poussent depuis longtemps le premier ministre Jason Kenney à adopter des mesures sanitaires moins intrusives.

Jason Kenney, dont la popularité a chuté dans les sondages d'opinion, doit faire face à un vote de confiance le 9 avril.

McKenzie Kibler, gestionnaire des enjeux pour le ministre de la Santé, indique, dans un communiqué, que les moyennes de taux de positivité sont en baisse, et que l’analyse des eaux usées montre une diminution de la présence du virus dans la plupart des régions de la province.

Compte tenu de la très faible menace que représente la COVID-19 pour la santé des enfants, il n'est plus justifiable de continuer à perturber et restreindre la vie normale des enfants , peut-on lire dans le communiqué.

Les opposants affirment que l'abandon de l'obligation de porter un masque ne tient pas compte des taux de vaccination plus faibles chez les enfants d'âge scolaire et du fait qu'ils peuvent transmettre le virus à des personnes plus vulnérables.

En date de mardi, 46 % des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19, et près de 19 % avaient reçu deux doses.

À partir du 14 février, le port du masque obligatoire chez les 12 ans et moins dans les lieux publics intérieurs sera lui aussi éliminé.

Avec les informations de Janet French