La pluie et le froid des derniers jours causent de grands bruits en N.-É.

De temps en temps, on dirait que le Père Noël fait un atterrissage brutal sur le toit de Claude Chaisson à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse.

La première fois qu'il a entendu le bruit, il a pensé que quelque chose avait explosé en s'écrasant contre son toit.

Ça ressemblait à une boule de bowling qui tombe , dit-il.

Les premières fois que ça s'est produit, il est sorti pour voir si quelque chose était tombé sur son toit. Il n'a trouvé aucun dommage, alors il est rentré et s'est rendormi.

Puis il a entendu le bruit de nouveau, il s'avère que le son venait du sous-sol.

Il a commencé à prêter attention aux conditions et il a noté qu'il venait généralement de pleuvoir et qu'il faisait ensuite très froid quand ça se produisait. Il a fait des recherches en ligne et a découvert le phénomène appelé les cryoséismes ou tremblements de glace .

C'est assez fort quand cela se produit pour que vous vous en souveniez ,dit-il.

David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, confirme les recherches de Claude Chiasson.

Il dit que les conditions doivent être idéales pour déclencher un tremblement de glace.

Le sol doit être plein d'eau, juste débordant d'eau ,explique-t-il. Et vous devez avoir un gel rapide. Il n'y a pas de place pour que ces molécules d'eau disparaissent.

De fortes pluies ont causé des inondations localisées en Nouvelle-Écosse le 20 janvier 2019, des conditions similaires à cette année. Photo : (Craig Paisley/CBC)

Halifax a eu un hiver exceptionnellement pluvieux, et toute cette eau s'est déversée dans la terre. Avec des températures plongeant de 7 C à -10 C, cette eau gèle.

L'eau se dilate en se transformant en glace et lorsqu'elle remplit les espaces vides, elle commence à pousser sur la terre qui l'entoure.

La glace n'a nulle part où aller, et les rochers qui ont de l'eau qui a maintenant gelé, ils se cassent et font ce bruit sourd , explique le climatologue.

Ils peuvent certainement vous réveiller. Les gens sortent en se demandant ce que c'est - des arbres qui tombent sur les toits ?

Il ajoute qu'un tremblement de glace se produit plus souvent que les gens ne le remarquent, et s'il tombe sous une neige épaisse, il sera étouffé.

Si ça se produit pendant la journée, les gens ne l'entendent pas nécessairement au milieu du vacarme. Mais par une nuit calme et froide, il dit de ne pas être surpris d’entendre le tremblement de glace gronder.