Les jeunes, une denrée rare au Bas-Saint-Laurent

C'est ce que révèle un récent rapport de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, commandé par Place aux jeunes en région.

Selon ce rapport, le Bas-Saint-Laurent a perdu près de 35 000 jeunes entre 1986 et 2016. Il s’agit d’une décroissance de 47,1 % en 30 ans, ce qui représente un écart nettement plus grand que celui de l’ensemble du Québec, qui s'établit à 15,6 %.

La proportion de jeunes dans la population bas-laurentienne en âge de travailler a diminué de 20 points de pourcentage, toujours entre 1986 et 2016. Cette baisse est nettement plus marquée dans cette région que dans l'ensemble du Québec (13,9 points) , peut-on aussi lire dans le rapport.

Cette proportion n'est toutefois pas uniforme d'une Municipalité régionale de comté MRC à l'autre. Par exemple, la baisse observée dans le Témiscouata est de 6,5 points de pourcentage de plus que dans Rimouski-Neigette.

Proportion de jeunes de 15 à 34 ans dans la population en âge de travailler en 2016 par rapport à 1986 Proportion de jeunes de 15 à 34 ans dans la population en âge de travailler en 2016 par rapport à 1986 MRC Écart entre 2016 et 1986 (en points de pourcentage) Rimouski-Neigette -17,5 Rivière-du-Loup -18,6 La Mitis -19,2 Kamouraska -20,5 La Matanie -21,9 La Matapédia -23,1 Les Basques -23,7 Témiscouata -24,0

Le vieillissement de la population joue bien sûr pour beaucoup dans ces données, qui ne se basent pas que sur le déplacement des jeunes d'une région à l'autre.

Paradoxalement, au cours des dernières années, la pandémie a incité de nombreuses personnes à quitter les grands centres pour le Bas-Saint-Laurent, si bien qu'en 2020-2021, la région a enregistré son meilleur bilan migratoire en 20 ans.

Selon Place aux jeunes, 400 personnes se sont installées au Bas-Saint-Laurent depuis le printemps 2020. On constate un effet très marqué depuis la COVID , a affirmé l'agent de migration pour la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette, Martin Poirier, en entrevue à Même fréquence.

« C’est clair que dans notre quotidien, on le voit, le téléphone ne dérougit pas, l’envie de s’en venir est toujours là! » — Une citation de Martin Poirier, agent de migration pour la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette

Les agents de migration Place aux Jeunes au Bas-Saint-Laurent. De gauche à droite : Mélanie Rioux (Les Basques), Mélanie Gagnon (Rivière-du-Loup), Louis Lahaye Roy (Le Kamouraska), Sara Parent (La Matanie), Isabelle Langlais (La Mitis), Léila Perreault (La Matapédia) et Martin Poirier (Rimouski-Neigette). Absente sur la photo : Mélanie Dumont (Témiscouata). Photo : Place aux jeunes

Le télétravail est, selon lui, l'un des facteurs qui a contribué à accélérer les choses.

Ça faisait des années qu'on faisait des représentations pour la question du télétravail comme accélérateur de l'établissement en région [...] Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans la région en ayant pas seulement leurs bagages dans le camion de déménagement, mais en ayant aussi l'emploi , explique l'agent de migration pour la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette, Martin Poirier.

La crise du logement n'aide pas

Il n'en demeure pas moins que la pénurie de logements vient freiner cet élan observé par Place aux jeunes. C'est notre bête noire , convient M. Poirier. C'est certain que les solutions envisagées ne sont pas nécessairement à court terme , ajoute-t-il.

Place aux jeunes et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) signaient d'ailleurs la semaine dernière une lettre ouverte proposant de revoir les façons de faire en matière de logement, et de débloquer des leviers financiers plus concrets pour soutenir les efforts de concertation que déploient plusieurs régions.

Une série de mesures pourraient contribuer à alléger la pression sur le logement, selon Martin Poirier, ce dernier effleurant au passage la question des locations touristiques à court terme. Est-ce que les gens auront la réflexion dans nos communautés de dire "je rends à nouveau ces appartements-là pour le locatif, annuellement"? , suggère-t-il.

Le calme, les paysages, et l'accès aux activités de plein air peuvent motiver les jeunes dans leur choix de s'installer en région (archives). Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Sortir de la carte postale

Place aux jeunes cherche aussi à faire connaître la région aux jeunes urbains , au-delà du guide touristique. Dans une étude révélée cet automne, plus de 50 % de 860 jeunes universitaires questionnés "ne connaissaient pas le Bas-Saint-Laurent ou leurs connaissances étaient reliées à des attraits touristiques", rappelle l'agent de migration pour la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette.

Se voir vivre au quotidien en région, y habiter, fonder une famille, développer un réseau d’amis, on ne le voit pas nécessairement si ce qu’on connaît du Bas-Saint-Laurent, c’est son attrait touristique ou le nom d’une ville par sa réputation , fait valoir Martin Poirier, qui œuvre à mettre la qualité de vie au cœur des parcours exploratoires de Place aux jeunes.