Bienvenue sur l’île intimiste de Virginie B

Un voyage onirique

L'album a donc été conçu dans une petite bulle d'amour intime. La soul, l'électro pop et le R&B viennent joliment enrober musicalement la poésie sensuelle de Virginie B. Je le décrirais comme une exploration de rêve, pop dreamy, pop R&B. ( ... ) C'est le premier album qui m'a fait extrêmement du bien à faire. ajoute l'artiste, qui présentera pour la première fois les chansons de son album sur la scène du festival Phoque Off, le 22 février prochain.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Virginie B dévoile son premier album solo, Insula. Photo : Andy Jon

Festival virtuel et immersif

L'événement musical de Québec est l'un des premiers festivals au monde à se produire complètement dans le métavers, c'est-à-dire dans un univers virtuel, en 3D et immersif. Grâce à la technologie de la compagnie new-yorkaise Nowhere, cet endroit inusité est, étonnement, très accessible.

Du 21 au 25 février, le Phoque Off ouvre son métavers pour présenter des artistes émergents. Photo : Phoque Off 2022

« Ce qu'on a réussi à bâtir, c'est particulièrement proche du vrai. ( ... ) On prétend pas proposer quelque chose qui remplace les spectacles réels. Mais est-ce que l'expérience est aussi vraie et aussi l'fun qu'un vrai festival? Je pense que oui. » — Une citation de Patrick Labbé, directeur général du Phoque Off

Sur scène et dans la salle en simultané

Je trouve ça tellement excitant! C'est une drôle d'expérience et j'ai hâte parce que je vais pouvoir, contrairement à d'habitude, être dans la salle avec les gens au moment du spectacle! affirme Virginie B en riant, ajoutant que toutes les prestations sont préenregistrées, permettant ainsi à tous les artistes d'assister à leur propre spectacle.

« J'adore ça! Je trouve ça tellement l'fun quelque chose d'un peu Inception dans ce concept-là, un peu d'irréel aussi. C'est l'occasion de pouvoir vivre une expérience avec le public aussi, de pouvoir lui parler pendant mon spectacle. » — Une citation de Virginie B, autrice-compositrice-interprète et productrice

L'événement présente des artistes émergents et met de l’avant la communauté de la musique indépendante. Une quarantaine d’artistes québécois et franco-canadiens offriront des prestations, en plus d'une série mexicaine et d'une série française. Si vous aimez la musique, et que vous vous ennuyez de voir des gens et de vivre des vrais moments, essayez-le au moins une soirée et invitez vos amis dans la même salle que vous! ajoute le directeur général du Phoque Off, Patrick Labbé.

Le festival ouvre les portes de son métavers du 21 au 25 février. Virginie B sera sur scène et dans la salle en même temps, le 22 février.