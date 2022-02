Saguenay nomme un procureur et un conseiller pour négocier avec les cols blancs

Me Félix-Antoine Michaud, expert en négociations, a plaidé devant les tribunaux administratifs et devant la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada. Il sera appuyé de Thierry Vallet, conseiller expert en relations de travail et en gestion des ressources humaines.

Dans un communiqué diffusé jeudi matin, la mairesse, Julie Dufour, a fait part de son désir de dénicher une solution gagnant-gagnant entre la Ville et les cols blancs.

J’ai demandé à l’équipe de négociations de bien comprendre les attentes des travailleurs et de tout mettre en œuvre pour en arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties, dans le respect de la capacité de payer de la population de Saguenay , a déclaré la première magistrate.

Le conseiller expert Thierry Vallet agit depuis 25 ans comme personne-ressource, représentant ou porte-parole à des tables de négociations pour le renouvellement de conventions collectives. Selon la Ville, il a réglé, à ce jour, plus de 150 dossiers de négociations .

Julie Dufour croit que l’octroi de ces mandats représente un signal fort , lequel démontre la volonté de la Ville d’en arriver le plus rapidement possible à une entente avec les salariés cols blancs.