Le pont Ambassador bloqué pour un 4e jour de suite

Le pont Ambassador est normalement le lien transfrontalier le plus achalandé en Amérique du Nord.

Or, à cause d'une manifestation de camionneurs opposés à la vaccination obligatoire, la circulation y est partiellement ou complètement interrompue depuis lundi après-midi.

Radio-Canada a constaté une présence plus visible de la Police provinciale de l'Ontario sur les lieux jeudi matin, en plus d'agents de la Police de Windsor.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et son homologue ontarien, Doug Ford, ont affirmé mercredi que la protestation devait cesser.

Selon MM. Trudeau et Ford, le blocage mine l'économie. Les deux hommes ont discuté ensemble de la situation mercredi soir.

Ford indique que son usine de moteurs à Windsor a suspendu sa production, alors que son usine d'assemblage de véhicules à Oakville tournait au ralenti mercredi. Les usines américaines ne sont pas touchées pour l'instant.

La compagnie dit espérer une résolution rapide, pour éviter un impact répandu sur tous les constructions automobiles au Canada et aux États-Unis .

« Cette interruption [de la circulation] sur le pont entre Détroit et Windsor nuit aux consommateurs, aux travailleurs de l'auto, aux fournisseurs, aux communautés et aux compagnies des deux côtés de la frontière, qui ont déjà fait face à près de deux ans de pénuries de pièces à cause de la question internationale des semi-conducteurs, de la COVID, etc. »