Les travaux de réparation du barrage Gaspereau sont une fois de plus suspendus

Ces travaux ont permis de découvrir l'une des plus grandes découvertes archéologiques autochtones de l'histoire de la Nouvelle-Écosse.Plus de 300 000 artefacts ont été identifiés à 21 endroits dans la région.

Ce retard ajoute plus d'incertitude au projet près de Kentville, en Nouvelle-Écosse, qui a déjà 14 ans de retard et 421 % de dépassement de coût au budget.

L'entreprise dit que les dirigeants mi'kmaq ont accepté à deux reprises la conception du projet après plus d'une décennie de consultations, d'engagement et d'accommodement approfondis.

La nouvelle de l'arrêt était contenue dans une mise à jour de l'état du projet déposée le 4 février par la société auprès de la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse

Dans cette mise à jour Nova Scotia Power écrit qu'un programme d'atténuation archéologique a commencé en mai 2021, mais vers septembre, l'entreprise a été informée par le bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn que l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse n'était plus favorable au projet.

La compagnie précise qu'après avoir stabilisé le site et protégé les ressources archéologiques , les travaux se sont arrêtés en décembre.

Nova Scotia Power continuera de rencontrer les dirigeants Mi'kmaw pour comprendre leurs préoccupations concernant le site de Gaspereau et déterminer comment les préoccupations peuvent être résolues ,écrit l’entreprise dans les documents.

Sidney Peters, coprésident de l' Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Photo : (Facebook/Grand Pré)

De son côté, l'Assemblée des chefs dit qu'elle continuait de discuter avec l'entreprise.

Nous n'avons pas communiqué officiellement que nous avons retiré notre soutien au projet de barrage de Gaspereau et nous restons en discussion avec Nova Scotia Power , écrit le chef Sidney Peters, coprésident de l'assemblée.

La région du lac Gaspereau revêt une grande importance archéologique et historique pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et nous voulons nous assurer que notre voix est entendue et que nos ressources culturelles sont préservées et protégées.

Nova Scotia Power a refusé de commenter davantage la situation.

Dans les preuves soumises au conseil, l’entreprise a détaillé des dizaines de mesures qu'elle a prises pour répondre aux préoccupations depuis qu'elle a obtenu l'approbation du projet.

Celles-ci incluent la reconception du barrage pour minimiser les impacts archéologiques et protéger les sites d'inhumation potentiels, le paiement d'une étude d'ingénierie indépendante à la demande de l'assemblée des chefs et l'arrêt des travaux pendant deux ans à la demande de l'assemblée.

Les consommateurs paient le prix

Lorsque les travaux de remise en état des barrages de Gaspereau ont été approuvés en 2007, le coût était de 4,4 millions $. La remise à neuf était nécessaire pour respecter les directives de sécurité de l'Association canadienne des barrages.

En 2020, Nova Scotia Power a déclaré que le coût était passé à 22,7 millions $ et qu'elle avait demandé avec succès de facturer 18 millions de $ à ses clients.

Malgré tout, la remise à neuf reste l'option la moins coûteuse pour les contribuables. Selon Nova Scotia Power le coût de démantèlement du système de turbines de la rivière Gaspereau est évalué à 41 millions $.

Après avoir appris que les travaux s'étaient arrêtés au lac Gaspereau, la commission d'examen a ordonné lundi à l'entreprise de faire rapport sur toutes les dépenses depuis qu'elle avait autorisé le dépassement le 30 novembre 2019.

Le gouvernement est au courant

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a été étroitement impliqué dans le projet, notamment par le biais de consultations de la Couronne avec les Mi'kmaq.

Le ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine a délivré 28 permis de travaux au barrage du lac Gaspereau entre 2007 et 2021.