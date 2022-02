Les ventes d’automobiles usagées ont augmenté de 5 % l’an dernier au Canada

Les ventes d'automobiles usagées ont augmenté de 5 % l'an dernier en raison de pénuries de semi-conducteurs, qui ont entravé le marché des véhicules neufs et poussé les acheteurs vers les lots de voitures d'occasion, a indiqué mercredi la firme spécialisée DesRosiers Automobive Consultants.

Une enquête réalisée auprès de 450 membres de l'association des concessionnaires de voitures usagées de l'Ontario a révélé qu'en moyenne, 250 véhicules d'occasion par concessionnaire franchisé et indépendant ont été vendus en 2021, contre 238 un an plus tôt. Par rapport à 2019, où la moyenne était de 273 véhicules, les ventes ont diminué de 8 %.

Le rapport indique que les concessionnaires indépendants ont connu une croissance plus faible que les concessionnaires franchisés l'année dernière, car ils manquent de véhicules d'échanges hors location et ont donc plus de difficulté à s'approvisionner en véhicules d'occasion.

Les ventes moyennes devraient grimper à 256 véhicules par concessionnaire cette année, les concessionnaires indépendants prévoyant des gains et les concessionnaires franchisés prévoyant de légères baisses.

L'enquête a également révélé d'importantes augmentations de prix dans différents segments de véhicules d'occasion, plus de la moitié des concessionnaires affirmant que les prix des camions ont augmenté d'au moins 20 %.

La plupart des concessionnaires affirment que les prix des VUS et des voitures automobiles d'occasion ont augmenté de 11 % à 20 %.