La C.-B. donne 8,3 millions $ à Lytton pour reconstruire le village

De ce financement, 6,26 millions de dollars seront envoyés immédiatement pour aider à rebâtir le système d'adduction en eau potable et le réseau des eaux usées, mais aussi pour participer à l'enlèvement des débris et à l'assainissement environnemental et archéologique.

Cet argent servira aussi à faciliter les questions juridiques et de gouvernance. En effet, les dossiers et les serveurs de sauvegarde du village ont été perdus durant l’incendie, et le contenu d'un grand nombre de ses règlements est maintenant inconnu , a déclaré mercredi Jan Polderman, le maire de Lytton.

La municipalité doit donc remplacer l'ensemble de ses documents administratifs, des élections aux règlements, mais aussi ses règles d'utilisation des terres pour la construction et le zonage.

À ce titre, la ministre des Affaires municipales, Josie Osborne, a présenté mercredi un projet de loi qui permettra à Lytton de remplacer et de réécrire ses règlements détruits dans la catastrophe.

C'est une période très difficile pour les habitants de Lytton, a déclaré Josie Osborne. Ce n'est qu'une pièce dans toute une série de soutiens que nous avons offerts.

Début des travaux espéré en mars

Les 25 % restants du financement, soit environ 2,1 millions de dollars, permettront d'assurer au village des ressources pour son fonctionnement pendant trois ans et de compenser les pertes de la collecte de l'impôt foncier.

Selon l’agence d'évaluation de la province, et d'après les renseignements fournis par les services de Gestion des urgences Colombie-Britannique, 97 % des 193 propriétés résidentielles et commerciales du village ont subi des dommages qui ont entraîné une réduction partielle de leur évaluation foncière pour 2022.

Grâce à de nouveaux fonds de fonctionnement et à des modifications législatives, nous veillons à ce que le village dispose des ressources dont il a besoin et du fondement juridique nécessaire pour prendre des mesures importantes en vue de sa reconstruction , a déclaré Josie Osborne.

Jan Polderman, le maire de Lytton, s’est dit reconnaissant d'avoir maintenant accès à un financement afin de mettre en place le cadre et d'accroître la capacité à lancer la reconstruction, ce qui nous permettra d'accélérer la reconstruction des infrastructures .

Alors que certains habitants s'impatientent face à la lenteur du processus de reconstruction, le maire Polderman a expliqué qu’il prévoit que l'enlèvement des débris commencera au début du mois de mars .

J'espère que d'ici l'automne, nous aurons nettoyé le site et que la construction des maisons pourra commencer. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égouts en ville actuellement , a précisé Jan Polderman.

Aussi, la municipalité a formulé un règlement sur la procédure électorale afin de s'assurer qu'une élection partielle par correspondance puisse être organisée pour deux postes de conseiller.

Le 14 janvier dernier, le Bureau d'assurance du Canada a estimé que la reconstruction du village situé dans le Canyon du Fraser nécessiterait plus de 100 millions de dollars aux assureurs, en raison de retards dans l’octroi de permis de construction.

Par ailleurs, malgré une enquête diligentée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, l'origine exacte de l'incendie ayant causé la destruction de 90 % du village n’est toujours pas connue.