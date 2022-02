Nintendo sortira en avril une version revampée de Wii Sports

D’une durée de 40 minutes, la diffusion a été animée par le directeur général de l’entreprise japonaise, Shinya Takahashi. Elle a notamment été marquée par l’annonce de Nintendo Switch Sports, une refonte du populaire ensemble de jeux Wii Sports.

Les fans de jeux d’action-aventure ont cependant été déçus de constater qu’aucune information n’a été divulguée à propos de la suite très attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dont la sortie est attendue cette année.

Voici un survol du Nintendo Direct en cinq temps :

Kirby and The Forgotten Land

Héros d’une vingtaine d’aventures vidéoludiques depuis son apparition sur la console portable Game Boy en 1992, Kirby s’affaire à défendre le royaume féérique de Dream Land, situé sur la Planète Pop.

La bande-annonce met en valeur les nouvelles habiletés de la célèbre mascotte de Nintendo. Dotée de transphormisme , l’adorable boule rose a le pouvoir de mimer les caractéristiques de divers objets qu’elle avale, tels un distributeur automatique, un cône, une voiture, une ampoule, un deltaplane et un ballon à eau!

➤ Date de sortie : 25 mars

Star Wars : The Force Unleashed

Le jeu conçu par LucasArts en 2008 s’amène sur la Switch au printemps. Il s’agit d’une histoire originale tirée de l’univers Star Wars, qui est située chronologiquement entre les épisodes cinématographiques III et IV.

The Force Unleashed met en scène Starkiller, un disciple de Darth Vader. Les joueurs et joueuses auront la capacité de se ranger du côté obscur ou lumineux de la Force, dépendamment des choix qu’ils font tout au long de leurs aventures intergalactiques.

➤ Date de sortie : 20 avril

Nintendo Switch Sports

Avec Nintendo Switch Sports, les adeptes de Wii Sports auront l’occasion de renouer avec trois nouvelles versions des sports qui étaient offerts sur la fameuse console de septième génération : le tennis, le bowling, et le chanbara.

Trois autres sports ont été ajoutés dans cette itération : le soccer, le badminton, et le volleyball. Des mises à jour seront d'ailleurs disponibles à l’été et à l’automne, comme une sangle permettant d’accrocher la manette Joy-Con à la jambe pour jouer au soccer, et l’addition d’un jeu de golf.

➤ Date de sortie : 29 avril

Battle League Football

Nintendo a concocté une nouvelle version de sa série inspirée des jeux d’arcade Mario Strikers. Jusqu’à 8 joueurs et joueuses pourront participer à un match sur une même console.

Les personnages principaux de l’univers Mario se transmuent pour l’occasion en pros du ballon rond. Ils ont à leur disposition des peaux de bananes et des carapaces rouges dans ces joutes qui font fi des règles les plus élémentaires de fair-play.

Battle League Football permet également de former une équipe dans son mode en ligne, qui peut compter jusqu’à 20 membres.

➤ Date de sortie : 10 juin

Splatoon 3 : Salmon Run

Ce jeu de tir à la troisième personne, qui se déroule dans un environnement coloré, chaotique et visqueux, est offert en mode coopératif. Les héros baptisés Inklings et Octalings seront confrontés à un Salmonoïde jamais vu auparavant, d’une taille gigantesque , pour reprendre la description de M. Takahashi.

Cette créature majestueuse, qui n'est pas sans rappeler Godzilla, le plus emblématique des monstres issus de la culture japonaise, fait son apparition à la fin de la bande-annonce.

➤ Date de sortie : été 2022

La diffusion intégrale du Nintendo Direct de mercredi peut être visionnée ci-dessous. La présentation commence à 20:15.