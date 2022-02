Edmonton, Calgary, et le choix de garder ou non le passeport vaccinal

Le conseil municipal de la capitale albertaine a voté à l’unanimité mercredi pour demander à l'administration de brosser le tableau des impacts qu'auraient un passeport vaccinal municipal pour les établissements de la ville et les commerces privés.

Évidemment, les Edmontoniens ont beaucoup de sentiments mitigés [quant à l’élimination du passeport vaccinal] et la grande majorité pense que c’est trop hâtif , a indiqué le conseiller municipal Aaron Paquette.

Je me demande simplement ce que peut faire la Ville pour aider ces entreprises et ces gens qui souhaitent voir le [programme de preuve vaccinale continuer] pour se sentir à l’aise de sortir?

Le même type de proposition a été mis de l’avant au conseil municipal de Calgary dans la journée. Un amendement a même été ajouté pour synchroniser ce possible passeport vaccinal avec celui d’Edmonton, mais ces deux idées ont été rejetées.

Les deux conseils municipaux ont toutefois voté pour que le gouvernement provincial partage avec les gouvernements municipaux les recommandations et données concernant l'allègement des mesures sanitaires qu'il a reçues de sa médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw.

Manque de transparence

Le maire d’Edmonton, Amerjeet Sohi, a souligné le manque de consultation du gouvernement provincial avec les municipalités avant d’annoncer son plan de réouverture.

J’aurais souhaité que ça soit fait de manière plus réfléchie ou graduelle, a-t-il dit lors d’un point de presse mercredi après-midi. Je suis très déçu.

Le maire estime s’être fait forcer la main dans l’élaboration de mesures sanitaires municipales afin d’endiguer la pandémie dans la capitale. Ce n’est pas notre choix, nous ne voulons pas notre propre programme d’exemption aux restrictions municipales.

Nous sommes forcés d'évaluer ces mesures , a-t-il insisté.

De son côté, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a partagé, dans une série de gazouillis mercredi matin, s’être butée à plusieurs reprises au mutisme du gouvernement provincial quand venait le temps d’obtenir plus d’informations ou de moyens pour lutter contre la pandémie.

Nous voilà encore dans la même position où les mesures sanitaires ont été levées sans consultation significative , a-t-elle écrit.

Par ailleurs, le premier ministre Jason Kenney a déconseillé aux municipalités de mettre en place leurs propres mesures sanitaires lors de son annonce de mardi. C’est un problème sérieux s’ils ont l’intention de créer une politique sanitaire municipale séparée et différente de celle de la province.

Il avait précédemment insinué être prêt à modifier la Loi sur la gouvernance des municipalités face à cette situation.

Les règlements municipaux du port du masque obligatoire pour les personnes âgées de deux ans et plus à l'intérieur des endroits ou véhicules publics sont encore en vigueur à Edmonton et Calgary.

Avec les informations de Natasha Riebe