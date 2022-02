La Ville de Sutton compte mieux encadrer la location d’hébergements à court terme

La Ville de Sutton compte légiférer pour mieux encadrer la location d'hébergements à court terme de type Airbnb. Le maire et des résidents croient que ce marché contribue à aggraver la pénurie de logements abordables qui sévit dans la municipalité.

À Sutton, nombreux sont les employeurs qui peinent à trouver des habitations abordables pour leurs employés.

« Ceux qui travaillent pour nous, la majorité n’habitent pas ici, car ils ne sont pas capables. » — Une citation de Élise Borduas, directrice générale de l’Auberge Sutton Brouërie

La situation s'est détériorée à un tel point que même les propriétaires de commerces craignent de ne plus être en mesure de vivre dans la communauté, selon Mme Borduas.

La plupart des propriétaires d’entreprises ne sont pas propriétaires de maisons. Ils sont locataires, et ont été chanceux de trouver quelque chose , souligne-t-elle.

À l'instar de plusieurs citoyens, elle juge que l'hébergement à court terme représente l'une des causes du problème.

Ce n’est pas qu’il manque de maisons ou qu’il manque d’hébergement, mais il y a trop d’Airbnb , croit-elle.

Le maire de Sutton Robert Benoit abonde dans le même sens.

Quelqu’un qui est un propriétaire, c’est beaucoup plus intéressant pour cette personne-là de louer un Airbnb que de louer sur une base mensuelle ou annuelle , remarque-t-il.

Devant la multiplication des logements en location à court terme, le maire de Sutton Robert Benoit s’engage à apporter des solutions concrètes. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il s’engage à apporter des solutions concrètes dans la prochaine année. Un comité de travail sera bientôt institué afin de proposer un nouveau règlement pour mieux encadrer les locations à court terme.

Ce ne sera pas de l’interdire, dans mon point de vue, c’est évident. Par contre, actuellement, la politique dit que c’est sur tout le territoire. Ça, c’est remis en question par plusieurs citoyens , explique le maire.

Il souhaite aussi favoriser la construction de nouveaux logements.

C’est un enfer

Pour plusieurs résidents, les hébergements à court terme en secteur résidentiel représentent plus qu’un frein à l’accès au logement. Éric Peissard dit vivre un enfer en raison d’un logement à court terme situé à côté de chez lui.

Il y a des partys qui durent jusqu’à tard dans la nuit, il y a trois différents groupes par semaine, et ils arrivent dix, douze , déplore-t-il.

Parfois, les débordements ont même des allures de film hollywoodien, raconte-t-il. Ils devaient être à peu près 60. [...] Le monde était stationné sur le gazon, sur le champ septique.

Depuis 2013, il existe pourtant à Sutton une politique pour encadrer ce type d'hébergement. Elle oblige les propriétaires de logements à court terme de demander un certificat d'autorisation à la Ville. Le maire reconnaît toutefois que cette politique, qui n'a pas la force d’un règlement, n'est pas appliquée.

« Il y a 77 personnes à Sutton qui ont un permis de location à court terme. On suppose, quand on regarde les réseaux sociaux, qu’il y en a probablement presque 200. » — Une citation de Robert Benoit, maire de Sutton

Élise Borduas se réjouit que la Ville souhaite s’attaquer au dossier. Elle espère cependant que les actions des élus se concrétiseront avant que son village prisé des touristes se vide de ses habitants.

On n’est pas encore rendu au risque de peut-être perdre notre école, mais moi, ça me fait peur, sincèrement , soutient-elle.

Certains locateurs de Sutton rencontrés par Radio-Canada ont plaidé pour la tolérance des hébergements de courte durée. Ils disent être prêts à se plier aux règles pour favoriser l'acceptabilité sociale de leur marché.

Contacté par Radio-Canada, Airbnb a répondu travailler avec les communautés. Airbnb participe activement au travail de révision et de modernisation de l’hébergement touristique qu’est au Québec la Loi sur l’hébergement touristique. Nous continuons à travailler étroitement avec les paliers provinciaux et municipaux pour soutenir le tourisme et le développement économique local ainsi que la capacité des hôtes à gagner un revenu d’appoint , a précisé un porte-parole de l'entreprise par courriel.

Avec les informations de Thomas Deshaies