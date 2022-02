Convoi des camionneurs : pertes financières pour des travailleurs et entreprises d’Ottawa

Fermeture du centre commercial Rideau, de certains commerces sur les rues passantes, et même de quelques chantiers de construction… Une partie de la vie économique du centre-ville d’Ottawa est mise sur pause depuis le début du convoi des camionneurs, il y a une dizaine de jours.

Un travailleur de la construction, qui a voulu taire son nom par peur de représailles, dit ne pas avoir travaillé depuis bientôt deux semaines au chantier où il est employé, situé au centre-ville d’Ottawa.

Le chantier, c'était sur [la colline du] Parlement. Pis là c'est fermé à cause de freedom , dit-il en faisant référence au convoi des camionneurs.

Son employeur est une compagnie de démolition qui gère environ 130 employés. Le quart d’entre eux se retrouveraient dans la même situation que lui, soit dans l’impossibilité de travailler et donc, sans salaire.

En plus, on a su qu'on ne peut pas avoir de chômage. Ça, c'est l'affaire la plus grave , renchérit-il. C’est 1800 piastres qu’on a perdu .

Un collègue et ami de ce travailleur a d’ailleurs témoigné ceci sur Facebook : Bientôt deux semaines sans travail. J’ai quatre enfants à nourrir, des factures à payer, mais le gouvernement refuse ma demande de chômage .

Le chef du Parti libéral de l'Ontario, Steven Del Duca, dénonce l'absence d'aide financière offerte par le gouvernement Ford aux travailleurs affectés par la manifestation des camionneurs à Ottawa.

Il faut s'assurer que les travailleurs et les commerçants reçoivent une aide financière. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes et de leurs familles. Présentement, ils se sentent abandonnés , clame M. Del Duca en entrevue à Radio-Canada.

La manifestation des camionneurs à Ottawa a mené à la fermeture de certaines rues du centre-ville à la circulation automobile (archives). Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Néanmoins, plusieurs commerces du centre-ville d’Ottawa ont décidé de garder leurs portes ouvertes, comme c’est le cas pour la boutique d’articles sportifs sur la rue Banks gérée par Karen Zerr.

Mes employés ont besoin d'un travail pour payer le loyer. Ils doivent payer l'épicerie. Certains doivent payer leurs études. Ils essaient d'y arriver , déclare-t-elle.

Bien que sa boutique demeure ouverte en dépit du convoi qui paralyse le cœur de la capitale fédérale, Karen Zerr y a toutefois réduit les heures d’ouverture et le nombre d’employés à l’horaire.

De plus, la propriétaire affirme que certains de nos clients ne peuvent pas entrer; les rues sont fermées .

Désespérée de la situation, elle lance donc un appel au premier ministre ontarien Doug Ford de venir en aide aux petites entreprises, entre autres. Nous avons besoin d’aide. Nous sommes essentiels à l’économie , s’exclame Mme Zerr.

D’après les informations d’Alexis Tremblay