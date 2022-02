Pour le commun des mortels, l'assaut au Capitole d'il y a un an était violent et visait à interrompre un processus démocratique.

À force de répéter que les élections lui ont été volées et que les évènements du 6 janvier n'étaient que l'expression légitime de la colère de manifestants, Donald Trump cherche à transformer la vérité, et ses partisans l'appuient.

Un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité : c'est une citation souvent attribuée à Joseph Goebells, ministre de la propagande du Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. Une pratique qui semble efficace même aujourd'hui.

Gare aux brebis égarées qui ne suivent pas la ligne du Parti républicain ou plutôt la ligne de Donald Trump.

Le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s'en est pris au comité national du parti après que celui-ci eut sanctionné les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger pour avoir participé à la commission d'enquête entourant l'assaut du capitole le 6 janvier 2021.

Selon la présidente du comité Ronna McDaniel, l'insurrection n'était qu'une expression politique légitime. Mitch McConnell a du remettre les points sur les i.

« C'était une violente insurrection pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir d'une administration à une autre, après la certification légitime des votes. » — Une citation de Mitch McConnell, leader de la minorité républicaine au Sénat

Une réflexion qui a provoqué la colère de l'ancien président.

« Mitch McConnell ne parle pas au nom du parti et ne représente pas l'opinion de la vaste majorité des républicains. Il n'a rien fait pour empêcher cette élection frauduleuse. S'il s'était battu, on aurait eu un pays fort et fier au lieu d'un pays faible et gênant. » — Une citation de Donald Trump, ex-président des États-Unis

Le parti est divisé. Certains républicains comme le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, se sont portés à la défense de Liz Cheney et d'Adam Kinzinger. L'ex-vice-président Mike Pence a carrément dit que Donald Trump avait tort : Je n'avais pas le pouvoir de changer les résultats de l'élection.

Le monde entier a été témoin de cette insurrection.

Néanmoins, rétablir les faits est devenu non seulement un affront à l'ancien président, mais pourrait coûter cher aux élus républicains qui ne veulent pas perdre leur siège lors des élections de mi-mandat. Ils doivent presque choisir entre leur conscience ou leur avenir politique au sein du parti.

En Georgie, cette division au sein du parti est bien ressentie.

D'un coté le Parti républicain a déjà investi 500 000 dollars pour appuyer la candidature du gouverneur Brian Kemp, alors que M. Trump se bat pour que l'ancien sénateur David Perdue devienne le futur gouverneur de la Georgie.

Dans une vidéo publicitaire, Donald Trump affirme que Brian Kemp a déçu les républicains lors des élections, car il n'a pas tenu tête aux démocrates.

Et on se souvient de l'enregistrement audio où Donald Trump faisait pression sur le secrétaire d'État Brad Raffensperger, pour qu'il lui trouve 11 780 votes. M. Raffensperger a résisté et va peut-être en payer le prix politique.

M. Trump a placé un de ses fidèles, Jody Hice, comme candidat au poste de secrétaire d'État en Georgie, pour les élections de novembre prochain.

L'ex-résident mise sur la loyauté et ne veut certainement pas retrouver la résistance qu'il a connu.

« C'est officiel : le parti de Lincoln, le parti de l'union et de la liberté est maintenant le parti de la violence et de la division, le parti de Donald Trump. » — Une citation de Jamie Raskin, représentant démocrate

Au-delà de ses diatribes habituelles lors de rassemblements, Donald Trump est entrain d'essayer de placer ses fidèles comme candidat à des postes clés dans chaque État, pour qu'aux prochaines élections présidentielles, la loyauté envers lui prime sur tout.

Et c'est ce qu'il y a de plus inquiétant pour l'avenir de la démocratie aux États-Unis.