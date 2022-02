La population des Maritimes augmente plus rapidement que celle de l’Ouest

La population des Maritimes a augmenté de 4,7 % contre 4,6 % dans les Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) ces cinq dernières années, peut-on constater dans les premières données du recensement de 2021 publiées mercredi par Statistique Canada.

Parmi les 10 provinces, l’Île-du-Prince-Édouard est celle qui a connu la plus forte croissance entre le recensement de 2016 et celui de 2021. Seul le Yukon a connu une croissance plus importante durant cette période.

La population de l'île, plus petite province au pays, a augmenté de 9 % en cinq ans, passant de 142 907 à 154 331 habitants.

Depuis 2016, la population de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, a augmenté de 7,7%. Photo : Tourisme Île-du-Prince-Édouard

La Nouvelle-Écosse, toujours la province la plus peuplée en Atlantique, a vu sa population augmenter de 5 % entre les recensements de 2016 et 2021. Elle franchissait en décembre dernier le seuil du million d’habitants et, si la tendance démographique se maintient, elle pourrait talonner la Saskatchewan au 6e rang des provinces et territoires les plus peuplés.

La population du Nouveau-Brunswick a crû de 747 101 à 775 610 habitants ces cinq dernières années, une hausse de 3,8 %.

Les villes qui ont gagné et perdu le plus d’habitants

Halifax, la plus grande agglomération urbaine des Maritimes, connaît une croissance sans précédent depuis quelques années. Entre les recensements de 2016 et 2021, sa population est passée de 401 131 à 439 819 habitants.

Ce bond de 9,1 % a permis à la capitale de la Nouvelle-Écosse de se hisser au 13e rang des villes les plus peuplées au Canada, passant devant Laval.

Halifax, aux prises avec une importante crise du logement, est aussi beaucoup plus dense qu’avant. Elle compte 80,3 habitants par km2, comparativement à 73,4 par km2 cinq ans plus tôt.

Parmi les collectivités d’au moins 5000 habitants, Cornwall à l’Île-du-Prince-Édouard est au 14e rang des municipalités qui ont connu la plus forte croissance démographique au Canada. En cinq ans, sa population a augmenté de près de 23 %. La capitale insulaire, Charlottetown, compte quant à elle 7,7 % plus de gens qu’en 2016.

Au Nouveau-Brunswick, Sackville (+14,4 %), Shediac (+13,1 %), Dieppe (+10,8 %) et Moncton (+10,5 %) ont observé les plus importantes hausses de population dans les cinq dernières années.

En plus d'attirer les touristes curieux de voir le homard géant, Shediac au Nouveau-Brunswick attire de nouveaux résidents. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

En Nouvelle-Écosse, Halifax et Wolfville sont en tête de file avec des hausses de 9,1 %.

À l’opposé, deux municipalités des Maritimes sont parmi celles au pays dont la population a le plus diminué entre les deux recensements. Au 11e rang au pays, Colchester en Nouvelle-Écosse a perdu 4,7 % de sa population.

La communauté acadienne de Clare, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, a vu sa population diminuer de 4,2 %, la 16e baisse la plus importante au Canada dans les cinq dernières années. Clare comptait 8018 résidents en 2016; il y a maintenant 7678 habitants.

Célébrations de la Fête de l'Acadie, le 15 août 2012 à Clare en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / rustycanuck

Au Nouveau-Brunswick, Grand-Sault est la ville qui a connu la décroissance la plus importante, perdant une centaine d’habitants, ou 2 % de sa population. Les populations d’Edmundston et de Tracadie stagnent, ces deux municipalités ayant perdu quelques dizaines d’habitants depuis le précédent recensement.

Les Canadiens s'urbanisent

Les Maritimes suivent la tendance que l’on observe un peu partout au pays, c’est-à-dire que les populations sont de plus en plus urbaines.

Statistique Canada estime que le nombre de personnes vivant en ville a augmenté de 7,9 % au Nouveau-Brunswick et de 7,7 % en Nouvelle-Écosse depuis 2016. La population rurale, pendant ce temps, n’a augmenté que de 1,3 % en Nouvelle-Écosse et est demeurée pratiquement la même au Nouveau-Brunswick (+0,1 %).

Ce clivage est moins marqué à l’Île-du-Prince-Édouard, où la population a augmenté de 10,2 % autour des zones plus urbaines, mais est aussi en hausse de 6,2 % en milieu rural depuis cinq ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La tendance révèle que les populations sont maintenant plus attirées par les zones urbaines que rurales dans les Maritimes. Ci-dessus, Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, à l'été 2020. Photo : CBC / Steve Lawrence

L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont toujours respectivement les 1ere, 2e et 4e provinces où la densité de population est la plus élevée au Canada. En cinq ans, la densité a augmenté de 8 % sur l’île (27,2 habitants par km2); de 5 % en Nouvelle-Écosse (18,4 habitants par km2) et de 3,8 % au Nouveau-Brunswick (10,9 personnes par km2).

Selon le recensement de 2021, le Canada allait franchir le seuil des 37 millions d’habitants. La population canadienne a grandi de 5,2 % depuis 2016.