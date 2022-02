Cinq fois plus de plaintes au commissariat aux langues officielles

Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a semé l'émoi l'an dernier au Québec en déclarant candidement qu'il n'avait ni le temps ni le besoin d'apprendre le français, et ce, même si le siège social de son entreprise est basé à Montréal, que sa femme et sa mère sont francophones et qu'il habite à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud.

Photo : Bloomberg