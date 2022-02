Des magasins à grande surface espèrent la levée du passeport vaccinal

Le Québec n’emboîtera pas le pas à d’autres provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan, qui ont commencé à annoncer la fin du passeport vaccinal.

Cette décision ne fait pas l'affaire de tous les Estriens. Elle décourage notamment certains commerçants. Rappelons que depuis le 24 janvier, la preuve vaccinale est demandée dans les commerces faisant plus de 1500 mètres carrés.

Dans le cas d'un centre jardin, cette mesure-là est presque ridicule, et presque inutile , déplore Mélanie Grégoire, la copropriétaire des Serres St-Élie, à Sherbrooke.

Dans quelques semaines, elle va ouvrir une nouvelle section de son commerce au public, et devra du même coup se plier à la contrainte gouvernementale.

Je suis pleinement vaccinée, mais je suis contre l’imposition d’un passeport vaccinal, principalement dans mon type de commerce. Des serres et des pépinières, c’est particulièrement aéré , souligne Mme Grégoire. Elle rappelle que les côtés et les toits de ses serres peuvent être ouverts.

Mélanie Grégoire souligne que ses serres sont très aérées. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

« On est pratiquement dehors! » — Une citation de Mélanie Grégoire, copropriétaire des Serres St-Élie

Elle ignore où elle trouvera les employés nécessaires pour faire respecter cette mesure. Ce n’est pas une personne à l’entrée qu’il va falloir, c’est trois à quatre en même temps pour éviter des files d’attente interminables à l’extérieur.

Mon père de 71 ans m’a écrit, car il voit bien la situation dans laquelle on est. Est-ce que c’est des gens comme mon père, de 71 ans, qu’on veut mettre à risque à scanner des passeports à l’extérieur? , se demande-t-elle.

Les quincailleries déçues

Même son de cloche de la part du président de l’Association québécoise de la quincaillerie, Richard Darveau.

On ne demande pas "est-ce qu’on peut avoir une date, quand est-ce que ça va arriver." On dit depuis le début que ça n’aurait jamais dû avoir lieu. On espère que ce sera levé, en tout cas dans le cas des quincailleries et des centres de rénovation , martèle-t-il.

Par courriel, le ministère de la Santé indique qu'il n'a pas l'intention de s'avancer sur une date éventuelle de levée du passeport vaccinal ni sur les milieux où son exigence pourra être retirée en premier.

Avec les informations de Marion Bérubé