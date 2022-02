Impacts de l’isolement chez les aînés : des résultats qui ne surprennent pas

Les aînés des centres d'hébergement pourraient avoir été plus nombreux à mourir à cause des effets secondaires de la pandémie comme l'isolement et la solitude, qu'en raison du virus.

C'est ce que révèle une étude américaine publiée récemment par deux chercheurs de l’Université de Notre Dame aux États-Unis dans le Journal of Health Economics.

Les conclusions de l’étude ne surprennent pas le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava, Patrice Saint-Pierre.

« Il faut comprendre que l'isolement, de manière générale, ça tue les gens à petit feu. » — Une citation de Patrice Saint-Pierre

Selon Patrice St-Pierre, quatre grands éléments qui touchent le vieillissement vont avoir un impact sur la qualité de vie : l'isolement, l'insécurité, l'inutilité et l'inactivité.

Les conclusions de l’étude menée par des chercheurs de l’Université de Notre Dame n’ont pas surpris le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava, Patrice Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il faut bien comprendre que des gens qui ne bougent plus, qui ne font plus leur activité, qui ne vont plus à l'épicerie, bien il y a une perte d'autonomie qui est là. Et pour les plus jeunes générations, une journée de perdue en autonomie, va prendre une demi-journée, quelques heures, à reprendre. Pour les personnes aînées qui perdent une journée en autonomie, ça peut prendre trois, voire quatre jours pour reprendre , explique-t-il.

Villa Beauvoir : plusieurs décès rapprochés

À titre d'exemple, la Villa Beauvoir, à Alma, a récemment connu sept décès rapprochés non liés à la COVID-19. Aucun cas de COVID-19 n’a d'ailleurs été rapporté dans cette résidence depuis le début de la pandémie.

Juste au début janvier, on a perdu sept résidents en deux semaines. C'est difficile de ne pas faire un plus un , indique David Boily, directeur général de la Villa Beauvoir.

Ce gestionnaire a compris la nécessité de toutes les mesures sanitaires à l'exception d'une : la fermeture des salles à manger.

Quand je voyais les plateaux par terre, que les gens [ déposent] quand ils ont fini de manger, pour nous aider, ils voyaient que nous avions beaucoup de difficulté à rendre le service. Ils mettaient ça dans le couloir, on voyait toute la rangée de plateaux, par terre. Ce n'était pas une belle image, j'avais l'impression qu'on était dans une prison. Heureusement, ça a duré un mois, j'ai trouvé ça intense , partage-t-il.

Le directeur général de la Villa Beauvoir, David Boily, a remarqué des pertes cognitives et physiques chez les résidents. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

D'autres incohérences ont été soulevées. On demandait aux aînés de s'isoler par rapport à des facteurs de risque, alors que pourtant des personnes immunosupprimées de 35 ans, on ne leur demandait pas de s'isoler , indique Patrice Saint-Pierre.

Les aînés ont trouvé particulièrement difficile d'être coupés des membres de leurs familles, même si la plupart sont en accord avec les mesures sanitaires, souligne le directeur général de la Villa Beauvoir.

Quand les gens ça fait plus de deux ans ou plus d'un an qu'ils n'ont pas vu leurs enfants, c'est lequel là... c'est lui mon fils préféré, c'est lui qui va devenir mon proche aidant? , soulève David Boily.

Perte d’autonomie et de goût de vivre

La FADOQ a évalué que le tiers de ses membres avaient perdu de l'autonomie en raison du confinement, en plus de la souffrance mentale.

La dénutrition, les pertes cognitives ou la diminution de l'accès aux services de santé font aussi partie des effets secondaires de la pandémie. Mais ce n'est pas tout, estime Patrice Saint-Pierre.

Moi je suis convaincu qu'on va avoir des augmentations de taux de suicide durant la pandémie, particulièrement chez la clientèle âgée et on va avoir de la misère d'avoir la véritable cause de décès. Dans bien des cas, les coroners ne sont pas capables d'identifier la cause de décès , mentionne-t-il.

Les intentions peuvent être difficiles à déceler dans certains cas. Souvent les gens vont, entre guillemets, se laisser mourir ou vont utiliser un moyen de consommation soft pour mettre fin à leurs jours avec une prise de médication, ajoute-t-il. [...] Donc, il ne faut pas être dramatique, mais il ne faut pas se fermer les yeux non plus par rapport à ça.

Le directeur général de la FADOQ, tout comme le directeur général de la Villa Beauvoir, accueillent avec enthousiasme les dernières mesures d'assouplissements pour cette portion de la population.

D’après un reportage de Laurie Gobeil