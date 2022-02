Mieux prévoir l’inflation que les banques centrales avec l’intelligence artificielle

Pendant des mois, la Banque du Canada a répété que la progression des prix, l’année dernière, n’était que temporaire. Ces derniers ont pourtant progressé de près 5 % au Canada et d'environ 7 % aux États-Unis.

On s’est rendu compte que c’était largement imparfait , souligne M. Goulet Coulombe au sujet de la méthode utilisée par la banque pour faire ses prévisions. Cette méthode est principalement fondée sur des indicateurs comme le taux de chômage et le produit intérieur brut (PIB) pour déduire l’état de l’offre et de la demande.

Quand tu arrives avec une expérience en apprentissage automatique, ça te donne un regard différent , dit-il.

Soutenu par une équipe de chercheurs, ce doctorant de l’Université de Pennsylvanie a créé un modèle algorithmique qu’il a entraîné avec des milliers de données historiques disponibles. Cet entraînement a permis au modèle d’apprendre par lui-même – ou de façon automatique – afin de réaliser des calculs et de dégager des prévisions avec les nouvelles informations entrantes en moins de deux heures.

Une fois mis à l’épreuve en reprenant les données disponibles dans les premiers mois de 2021, son modèle était, selon ses dires, pas mal plus près de ce qui s’est réellement produit aux troisième et quatrième trimestres.

Reste qu’une prévision une année à l’avance demeure presque impossible , admet-il. Ce n’est pas Nostradamus, ces affaires-là. La prévision n’est jamais parfaite.

« Les banques centrales ne sont pas déconnectées de la réalité. La réalité est complexe et, avec la pandémie, il est difficile de faire des parallèles avec d’autres périodes historiques. Elles naviguent dans le noir. » — Une citation de Philippe Goulet Coulombe, professeur en sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l' Université du Québec à Montréal UQAM

Les algorithmes pourront, aux dires de l’économiste, offrir davantage de lumière pour savoir où va l’inflation pour mieux la gérer aujourd’hui .

Le rôle de la Banque du Canada, rappelons-le, est avant tout de contrôler les taux d’intérêt pour maintenir l’inflation à plus ou moins 2 %.

L’inflation en 2022

Lors de la présentation de son rapport sur la politique monétaire à la fin janvier, le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, a établi que l’inflation devrait atteindre près de 5 % dans la première moitié de 2022.

À mesure que les ruptures d’approvisionnement diminueront, ajoutait-il, l’inflation devrait baisser à un rythme raisonnablement rapide, pour atteindre environ 3 % d’ici la fin de l’année.

Le modèle de Philippe Goulet Coulombe prévoit aussi que l'inflation ne disparaîtra pas d’un coup sec au cours de la prochaine année, à moins d’une forte remontée des taux d’intérêt qui serait induite par les banques centrales du Canada et des États-Unis.

Notre modèle rapporte des pressions fortes de la vigueur économique sur le niveau des prix, dit-il. Beaucoup plus que ce que la Banque du Canada indique dans son rapport sur la politique monétaire.

Pour l'instant, son pronostic demeure néanmoins semblable à celui de la Banque du Canada, soit un scénario médian d'inflation sur un an de 5 % pour le premier trimestre de 2022 et de 4,5 % pour le second.