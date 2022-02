Un nouvel opus pour Sala au Festival du Voyageur

Cette reprise en présentiel est attendue avec impatience, comme le confie la chanteuse. J'ai vraiment hâte! Il y a une énergie qui existe entre le spectateur et la personne sur scène qui n’existe pas quand on fait un spectacle en virtuel. C’est quelque chose qui me manque beaucoup et, je pense, qui manque aussi à tout le monde. Il y a une certaine humanité qu'on va chacun pouvoir expérimenter et vivre ce soir-là.

Durant 45 minutes, Sala interprétera une douzaine de chansons issues de son premier album et de son deuxième disque, qui sortira en 2023. Parmi les titres qui seront interprétés : Oublions l’automne, Comme l’oiseau, Nos secrets, Cet oubli, Tempête, Surface, Je ne veux pas grandir, Silver, Les pieds dans le béton, Je ne dors plus et la toute nouvelle chanson Entre mes pas.

Entre mes pas, une nouvelle chanson qui parle de Sala

Entre mes pas évoque un besoin que Sala a beaucoup ressenti durant ces deux dernières années de pandémie alors que tout le monde était plus ou moins bloqué chez soi. Elle explique qu’elle a besoin d’espace mental et physique pour créer, mais aussi juste pour me ressourcer, pour songer, pour régler mes problèmes .

« Ce sont des petites choses du quotidien qui m’inspirent. » — Une citation de Sala, autrice-compositrice-interprète

La chanson est un peu comme une ode à la nécessité de prendre le temps de se recentrer pour favoriser la créativité. Entre mes pas parle un peu du fait que je dois parfois sortir marcher et que c’est entre mes pas que je laisse tomber mes inquiétudes ou que je redeviens plus claire , précise l'autrice-compositrice-interprète.

Des chansons en français pour soutenir la communauté francophone

Ariane Jean a grandi avec le Festival du Voyageur. Y revenir en tant qu’artiste est un moment important pour la chanteuse. Être invitée à chanter en tant que Sala, c’est très spécial parce que c’est une vraie reconnaissance de ma communauté. Et puis c’est la chance de partager ce que je fais avec ceux qui m’ont toujours appuyée.

Une reconnaissance qu’elle exprime à travers ses chansons. J’ai choisi de faire mes chansons en français en grande partie parce que j’ai grandi au sein d’une communauté francophone.

« Le Festival du Voyageur fait partie de mon héritage. » — Une citation de Sala, autrice-compositrice-interprète

Sala, qui qualifie sa musique d’ indie pop francophone , revendique la langue française comme moyen d’expression artistique et de soutien à la communauté. J’ai choisi de faire de la musique en français car j'ai toujours été appuyée par ma communauté francophone et c’est un peu ma façon d'appuyer, de donner en retour. C’est aussi une façon d'ajouter ma voix à celles des artistes francophones ici, mais aussi de l’Ouest.

« Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ce que je fais avec ma communauté. » — Une citation de Sala, autrice-compositrice-interprète.

Sala ouvrira le concert à 20 h et partagera la scène avec Rayannah qui interviendra en deuxième partie de soirée.