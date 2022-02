Le Yukon, premier en croissance démographique au pays

Pour le Yukon, la forte hausse qu’on observe est principalement alimentée par une hausse de l’immigration et de la migration interprovinciale , explique Julien Bérard-Chagnon, démographe principal à Statistique Canada.

Au Yukon, ce n'est donc pas l'accroissement naturel, soit les naissances, qui explique la croissance démographique. On choisit de quitter sa province ou son pays, pour venir s’y installer. Si le caractère attractif d’un territoire ou d’une province est toujours appréciable, il comporte également son lot de défis. Comme souvent au Yukon, le logement en fait partie.

L’agent immobilier et ancien président de l’association immobilière du Yukon Marc Perreault estime que l'attractivité du territoire n’est plus à démontrer. Au-delà de la beauté du territoire, il explique que les nouveaux arrivants viennent aussi à cause des nombreux postes à pourvoir dans les différents ordres de gouvernement et que c'est l’une des causes de l’augmentation de la population.

Je pense que l’un des effets les plus démontrables est le prix des maisons, affirme-t-il. Entre 2000 et 2021, Whitehorse a vu sa population passer de 19 000 à 33 000 habitants, et le prix moyen d’une maison individuelle s’est envolé, passant de 150 000 $ à près de 700 000 $.

C’est difficile de maintenir des prix modestes parce qu’il y a beaucoup de pression [sur le marché] et dans un marché comme ici. les [promoteurs] veulent faire autant de profits que possible. Donc, quand il y a des terrains disponibles ils bâtissent des maisons avec la plus haute marge de profit et ça affecte les prix de base.

Marc Perreault rappelle aussi que les coûts de construction sont élevés au Yukon, un autre facteur qui fait que les prix augmentent et que la cadence de construction de nouveaux logements n’arrive pas à suivre la demande croissante.