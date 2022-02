Un arrêt de la production demandé par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

Selon le syndicat, les négociations menées avec l'Association nationale camionneurs artisans inc., qui représente les transporteurs de bois, stagnent.

Les deux parties ne s'entendent pas sur une augmentation du prix du transport de bois, demandée par les camionneurs pour faire face à la hausse de leurs coûts.

Un peu moins de la moitié des transports sont actuellement assurés par les camionneurs qui ont accepté de continuer de travailler durant les négociations.

Selon Pier-Luc Arsenault, premier vice-président du Syndicat, les inventaires accumulés doivent avant tout être écoulés.

On a des inventaires, en forêt, très élevés, car on a eu un automne très difficile côté transport à cause de la météo. Avec l’incertitude du contexte de négociation, on ne sait pas trop quel sens ça peut prendre.

« On veut miser sur sortir le bois qu’on a en stock avant qu’il ne soit trop tard, et s’assurer que tout le monde soit payé. » — Une citation de Pier-Luc Arsenault, premier vice-président du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

Le syndicat demande donc un arrêt de la production, afin de pouvoir livrer les bois en stock et s’assurer de la qualité des bois qui seront livrés aux usines.

Selon Pier-Luc Arsenault, les transporteurs demandent maintenant une augmentation des prix d'en moyenne 30 %, après avoir demandé au moins 10 % au début des négociations, en décembre.

On veut que les négociations continuent et qu’on arrive dans les meilleurs délais à une entente juste et équitable pour toutes les parties concernées , souligne-t-il.

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie avait alors offert 2,5 % d'augmentation.

Une rencontre entre les deux parties est prévue le 15 février.

L’Association nationale des camionneurs artisans inc. n’a pas répondu à nos appels.