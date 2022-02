Des citoyens de Duhamel-Ouest désirent une étude sur une fusion avec Ville-Marie

Certains habitants de Duhamel-Ouest réclament que leur municipalité participe à une étude du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) visant à déterminer la viabilité d’un regroupement avec Ville-Marie.

À l'émission Des matins en Or mercredi matin, le maire de Duhamel-Ouest, Jocelyn Cardinal a confirmé que les élus du conseil municipal ne souhaitent pas quelconque fusion, d’où l’impertinence de participer à une étude du MAMH, selon lui.

Quand on fait une demande au ministère des Affaires municipales, c’est parce qu’on a des intérêts à faire une fusion, alors que nous, la décision est prise, on a aucun intérêt à en faire une. [...] On voulait mettre fin aux incertitudes dans ce dossier qui dure depuis trop longtemps. Il faut éviter que les gens se créent des attentes , soutient-il.

Jocelyn Cardinal, maire de Duhamel-Ouest. (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La semaine dernière, le Comité pour le regroupement centre Témiscamingue a fait parvenir au conseil municipal de Duhamel-Ouest une lettre de résidents de la localité demandant à celui-ci de revoir sa position quant à une étude du MAMH.

Les résultats d’une telle étude n’engagent en rien les municipalités parce que c’est une démarche volontaire et consensuelle. La municipalité peut donc décider ce qu’elle veut après que l’étude ait été effectuée. On se demande alors le pourquoi de cet entêtement-là , réagit le porte-parole du Comité, Réal Couture.

Réal Couture, porte-parole du Comité pour le regroupement centre Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Inquiétudes

Jocelyn Cardinal a précisé les différentes raisons qui l’amènent lui et le conseil municipal à penser que la municipalité ne doit pas envisager d’annexion avec Ville-Marie.

Duhamel-Ouest va perdre son autonomie. On va avoir une baisse de représentativité dans le processus décisionnel dans un nouveau conseil. Les citoyens craignent une hausse des taxes municipales , croit le maire.

Le Comité pour le regroupement du centre Témiscamingue estime de son côté qu’un regroupement de municipalités pourrait permettre une gouvernance plus flexible et un meilleur partage des ressources humaines pour différents services offerts à la population.

Maintien d’une collaboration

Le maire de Duhamel-Ouest assure que la municipalité est encore dans la capacité de négocier avec Ville-Marie afin d'amortir les coûts de différents services.

On veut régler nos ententes intermunicipales avec Ville-Marie et si elles sont bien orchestrées, ça équivaut à la même chose que si on fait une fusion , considère-t-il.

Réal Couture indique que le Comité échangera avec différents citoyens des municipalités de Fabre, Lorrainville et Ville-Marie, ces dernières étant toujours intéressées par la réalisation d’une étude par le MAMH. Il poursuivra également ses discussions avec la municipalité de Duhamel-Ouest afin d’en arriver à une entente.