Recensement : le centre-ville de Winnipeg moins attrayant que sa banlieue

Ce village situé à 42 kilomètres au sud de la capitale manitobaine a connu la plus forte croissance de population au Manitoba entre 2016 et 2021.

Sa population est passée de 4610 à 5947 personnes, soit une augmentation de 29 %, selon Statistique Canada.

La population de Winnipeg a augmenté de 6 % pendant la même période, passant de 705 244 à 749 607 habitants.

Kevin Yakabowski a quitté Winnipeg pour aller vivre à Niverville. Après 20 ans dans la capitale, il a voulu profiter des avantages d’une plus petite communauté et en avoir plus pour l'argent investi dans l’immobilier.

Je connais tous mes voisins. Tout le monde ici a le code de ma porte de garage. Nous sommes tous très proches. Parfois, en ville, je ne connaissais même pas la moitié de mes voisins , a-t-il expliqué.

Kevin Yakabowski s'est établi à Niverville après avoir passé 20 ans à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Selon l’agent immobilier de Niverville, Wes Dowse, les maisons coûtent moins cher dans sa région.

Ici, vous pouvez acheter une maison toute neuve sans avoir à vous battre pour l’obtenir, et sans payer plus cher que le prix du marché , explique-t-il.

Il estime que le prix d’une maison de trois chambres à coucher à Niverville est d’environ 100 000 $ inférieur à celui d’une construction similaire dans un quartier populaire de Winnipeg.

Manque de services de proximité au centre-ville de Winnipeg

Selon l’agent immobilier Denis-Michel Thibeault, le centre-ville de Winnipeg manque de services de proximité, dont un magasin d'alimentation.

Oui, c’est à une dizaine de minutes à l’extérieur du centre-ville, mais ça prend absolument une voiture. L’un des grands attraits du centre-ville, c’est de vivre sans voiture ou avec une utilisation minimale de la voiture , a-t-il affirmé.

L'agent immobilier Denis-Michel Thibeault explique qu'il est difficile de vendre des condominiums au centre-ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

M. Thibeault ajoute que tant qu'il n'y aura pas d'épicerie, ça va être très difficile pour les gens de concevoir de venir vivre dans le centre-ville de Winnipeg .

Le centre-ville est donc moins attirant pour les acheteurs de condominium, confie M. Thibeault. L’an dernier, seule la moitié des 500 condos mis en vente dans ce quartier ont trouvé preneurs.

Croissance de population, arrivée de nouveaux services

À Niverville, la croissance de la population a amené de nouveaux services au village. En deux ans, une nouvelle école secondaire et un nouvel aréna ont été construits. Un restaurant d’une chaîne rapide s'y est établi.

Le maire de Niverville, Myron Dyck, se réjouit de l’accueil de nouveaux résidents, mais avoue que ça vient avec des défis, entre autres d’infrastructures .

Après Niverville, les municipalités du Manitoba qui connaissent la plus forte croissance sont West St. Paul (25 %), Neepawa (23 %), Morden (15 %) et Macdonald (13 %).

Parmi ces communautés, seules Neepawa et Morden se trouvent à l’extérieur de la région métropolitaine de recensement de Winnipeg.

La région métropolitaine de Winnipeg a connu une croissance de près de 7 % de 2016 à 2021, passant de 783 099 à 834 678 personnes.

Les données du recensement de 2021, rendues publiques mercredi matin, aident à déterminer les sommes que les gouvernements allouent aux communautés en fonction de leurs besoins, en matière de logement ou de services policiers, notamment.

Avec des informations de Bartley Kives et d'Anne-Louise Michel