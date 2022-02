Un dénombrement des personnes itinérantes aura lieu en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec demande aux régions avec d'importantes populations itinérantes de procéder à un tel exercice, mais le CISSS-AT s'est porté volontaire pour y participer.

L’objectif consiste à obtenir plus de détails sur les besoins de la population itinérante dans toutes les MRC, souligne Krystina Sawyer, directrice des programmes en santé mentale, dépendance et itinérance au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Comme région, ce que l’on veut, avec les partenaires, c’est d’être en mesure d’avoir un vrai portrait, savoir ce qu'il en est, mieux connaître les besoins. , indique-t-elle. Pour être en mesure de voir, est-ce que les services qu’on offre sont les bons? Est-ce qu’ils sont bien adaptés? Est-ce qu’on doit travailler autrement pour rejoindre cette clientèle-là et être capable de soutenir davantage de personnes dans cette situation-là? ajoute Mme Sawyer

Il est difficile de mesurer la population itinérante dans les enquêtes populationnelles conventionnelles, comme le recensement.

Souvent, les méthodes employées dans ce type d’enquêtes ne permettent pas de rejoindre les personnes itinérantes.

Les enquêtes populationnelles sont bâties à partir d’un échantillon représentatif sur une base de sondage, et les bases de sondage sont tirées de répertoires de numéros de téléphone fixes et cellulaires. Déjà, on perd une partie des gens marginalisés, qui ont accès à un cellulaire, peut-être pas , explique Marie-Andrée Gravel, de l’Institut de la statistique du Québec.

Le dénombrement vise aussi à mieux comprendre la réalité des personnes en situation d'itinérance en milieu rural et de mieux répondre aux besoins. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le dénombrement devait avoir lieu au printemps, mais le gouvernement l'a repoussé au mois d'octobre en raison de la pandémie.

Le CISSS-AT possède de plus en plus de connaissances sur la réalité de l’itinérance dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, mais souhaite recueillir plus de détails dans les autres MRC.

Le dénombrement va probablement nous aider à aller plus loin et justement voir en milieux ruraux, est-ce qu’il y a plus d’itinérance cachée qu’on ne le pense dans ce territoire-là? On aura peut-être plus d’informations à ce moment-là. On a aussi des travailleurs de rang au Témiscamingue, qu’on n’a pas nécessairement ailleurs. C’est probablement avec eux qu’on va pouvoir travailler davantage pour nous soutenir dans le portrait , précise Kristina Sawyer.

La méthode exacte et le temps nécessaire pour compléter le dénombrement seront précisés au cours des prochains mois.

On compte entre autres sur la collaboration de partenaires comme les ressources d'hébergement d’urgences et les organismes communautaires.