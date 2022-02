Un homme décède en attendant d’être admis à l’hôpital de Trois-Rivières

Selon le syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, c’est une équipe de la Rive-Sud qui aurait effectué le transport vers midi, parce que l’attente était de plusieurs heures au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières et que plusieurs ambulances y étaient coincées avec des patients.

L’infirmière au triage aurait examiné le patient et aurait jugé que son état n’était pas prioritaire.

Après un peu plus de deux heures d'attente, le patient est tombé en arrêt cardio-respiratoire. Les paramédics ont fait leur possible, ils ont mis le centre hospitalier en alerte pour leur dire. Il a finalement été pris en charge, mais la situation était trop tard. Si le centre hospitalier avait été capable de le prendre en charge, de pouvoir voir un médecin plus rapidement, comme c'est supposé l'être, bien le patient serait probablement encore en vie aujourd'hui , explique Richard Fournier, vice-président du syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.

La semaine dernière, le syndicat dénonçait l’attente de plus en plus fréquente des véhicules ambulanciers avec leur patient à l’extérieur du CHAUR.

Depuis plusieurs semaines, il y avait parfois jusqu’à neuf véhicules en attente en même temps. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) avait qualifié la situation de périodes de pointe occasionnelles.

Le CIUSSS confirme le décès et dit se mettre en mode analyse pour comprendre ce qui s’est passé.