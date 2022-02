Une infirmière condamnée à 6 ans de prison pour négligence criminelle ayant causé la mort

Une infirmière ontarienne a été condamnée à six ans de prison pour négligence criminelle ayant causé la mort d’une patiente et pour négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à sept autres clientes. Anna Yakubovsky-Rositsan leur avait injecté des produits achetés sur le marché noir, lorsqu'elle pratiquait illégalement la chirurgie dans la région de York de 2016 à 2017.

Chanel Steben est la seule des huit clientes d'Anna Yakubovsky-Rositsan qui soit morte de ses injections d'huile minérale aux fesses. L'injection avait provoqué des convulsions avant qu'elle ne perde connaissance.

À l'époque, l'infirmière de Vaughan, reconvertie en esthéticienne, avait fait croire au petit ami qui accompagnait la Québécoise de 23 ans que celle-ci s'était endormie alors qu'elle s'était en réalité évanouie.

Après une heure d'attente, le petit ami a appelé l'ex-conjoint de la victime pour lui demander de venir au plus vite au domicile de l'accusée. À son arrivée, l'homme les avait sommés d'appeler le 911.

La police régionale de York avait été appelée au domicile d'Anna Yakubovsky-Rositsan le 18 avril 2017. Photo : Radio-Canada / Greg Ross/CBC News

Les ambulanciers découvriront une femme au corps bleuté et la conduiront d'urgence à l'hôpital, mais en vain.

Chanel Steben est morte d'un manque d'oxygène au cerveau. L'autopsie révélera qu'elle avait succombé à une embolie cérébrale causée par une substance minérale.

Yakubovsky-Rositsan avait aussitôt été arrêtée le 18 avril 2017 avant de plaider coupable en août dernier à plusieurs accusations de négligence criminelle ayant causé la mort et de négligence ayant causé des lésions corporelles.

Les accusations de voies de fait graves et de manquement au devoir de fournir les nécessités de la vie avaient été retirées.

Une position conjointe des parties

La Couronne et la défense réclamaient dans une proposition conjointe six ans de prison lors des audiences sur la détermination de la peine plus tôt cette semaine au palais de justice de Newmarket.

Dans une décision expéditive de 20 minutes, la juge Michelle Fuerst, de la Cour supérieure de l'Ontario, a exaucé leur souhait mercredi, en retenant de nombreux facteurs aggravants dans cette affaire.

Elle rappelle d'abord qu'Anna Yakubovsky-Rositsan n'était pas qualifiée pour réaliser de telles chirurgies, qu'elle n'avait aucun permis de pratique et qu'elle continuait pourtant à pratiquer des opérations en toute connaissance de cause.

La clinique à domicile d'Anna Yakubovsky-Rositsan offrait notamment des chirurgies au visage et aux fesses. Photo : getty images/istockphoto / Aleksandr Rybalko

Le plaidoyer de culpabilité avait permis de comprendre que l'esthéticienne avait fait croire à l'Ordre des infirmières de l'Ontario qu'elle travaillait dans une clinique de podiatres.

La juge ajoute que l'esthéticienne avait utilisé son ancien emploi d'infirmière pour gagner la confiance de ses clientes et qu'elle leur avait menti sur la nature et l'origine des injections qu'elle leur proposait à son domicile.

Des documents de cour montrent que la femme avait apposé sur les murs de sa résidence ses diplômes en sciences infirmières.

Anna Yakubovsky-Rositsan n'avait en fait travaillé comme infirmière que sous la supervision d'un chirurgien-plasticien en 2014 avant d'ouvrir sa propre clinique de beauté chez elle, à Thornhill, puis à Vaughan.

La juge Fuerst ajoute que la femme était motivée par l'appât du gain.

Une pseudo-solution synthétique

La solution que l'esthéticienne utilisait était un mélange de silicone et d'huiles minérales, mais elle faisait croire à ses clientes qu'il s'agissait de PMMA, du polyméthacrylate de méthyle, une substance synthétique qui est de toute façon illégale au Canada.

Ses victimes croyaient au moins que le produit était légal ailleurs et sécuritaire , compatit la magistrate.

Anna Yakubovsky-Rositsan avait enfin dissimulé ses produits illégaux comme pièces à conviction dans sa résidence avant l'arrivée des policiers pour les fins de l'enquête sur la mort de la jeune Chanel.

Par votre faute, sept autres femmes devront vivre pour le reste de leur vie avec la déformation de leur corps et des séquelles psychologiques , a conclu la juge.

La juge Fuerst a accepté la requête conjointe de la Couronne et de la défense dans cette cause. Photo : iStock

Anna Yakubovsky-Rositsan avait dit lors de l'audience, lundi, qu' [elle était] prête à aller en prison, question de payer [s]es dettes à la société pour [s]es crimes .

Elle avait admis qu'elle avait été naïve , parce qu'elle ignorait que ses produits pouvaient être dangereux.

La mère de trois enfants a été emmenée les menottes aux poignets à l'issue de l'audience virtuelle sous le regard de la famille de la victime et de l'une de ses clientes survivantes.