C.-B. : le Conseil des dirigeants des Premières Nations condamne le convoi de la liberté

Le Conseil des dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique affirme que les revendications du convoi de la liberté mettent en danger la santé des Canadiens tout en alimentant la haine et la colère. Il appelle les dirigeants et les citoyens à cesser de soutenir les messages et les actions promus par le mouvement.

Composé des dirigeants politiques de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des Premières Nations et de l’Union des chefs autochtones de la province, le Conseil des dirigeants des Premières Nations a condamné par voie de communiqué mardi le convoi pour la liberté qui se déroule actuellement dans plusieurs villes du Canada. Il estime que le mouvement légitime de fausses opinions et diffuse des informations erronées sur la COVID-19.

Des centaines de véhicules ont participé à la manifestation sur l'avenue Broadway à Vancouver, le samedi 29 janvier. Photo : Radio-Canada / David P. Ball

Ces protestations alimentent la désinformation sur les ordonnances de santé publique et l'importance de la vaccination. Cette désinformation a conduit à l'hésitation à se faire vacciner et à de nombreux décès , a déclaré Terry Teegee, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Terry Teegee reconnaît que les restrictions et la vaccination obligatoire sont contraignantes, mais selon lui, être incommodé n'est pas la même chose que de voir ses droits garantis par la Charte violés . Dans son communiqué, le Conseil félicite par ailleurs les 90 % de camionneurs qui sont vaccinés, d'autant plus que leur travail les met en contact avec de nombreuses personnes .

Alors que les manifestations et les blocages se poursuivent dans plusieurs villes canadiennes, le Conseil des dirigeants des Premières Nations affirme aussi que le convoi a amplifié les discours haineux et les sentiments racistes.

À Ottawa, non seulement des drapeaux racistes ont été déployés, des affiches racistes ont défilé, des monuments ont été profanés et un refuge pour sans-abri a été menacé, mais des milliers de personnes et des centaines de véhicules ont occupé le centre-ville d'Ottawa, le territoire traditionnel des peuples algonquins , peut-on lire dans le communiqué.

La manifestation des camionneurs contre les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 à Ottawa en est maintenant à sa 13e journée. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La semaine dernière, la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg et les Kitigan Zibi Anishinabeg se sont unis afin d’exprimer leur mécontentement face au convoi  (Nouvelle fenêtre) . Qualifiant les actions d'inacceptables, ils critiquent également l’utilisation d’un tipi, d’une pipe cérémoniale et d’un feu sacré, pratiques auxquelles la nation algonquine n’a pas consenti.

« Le double standard raciste de la police dans ce pays est en pleine démonstration. Si ces manifestants avaient été autochtones, la police les aurait fait dégager en un clin d'œil. » — Une citation de Le grand chef Stewart Phillip, président, Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique.

L'appropriation de la culture autochtone au service d'un programme de division et de désinformation est horrible et témoigne de la nature haineuse et raciste des manifestations qui ont lieu à travers le Canada, sur les territoires traditionnels et non cédés des Premières Nations , ajoute le Conseil.

Cheryl Casimer, membre de l'exécutif politique du Sommet des Premières Nations, estime que les manifestations n'ont été rien d'autre qu'une occupation de haine et de racisme qui a parfois tourné en dérision des pratiques culturelles sacrées.

Stewart Phillip, grand chef de la Nation Okanagan et président de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique est consterné par la gestion de la manifestation d'Ottawa par la GRC (novembre 2017). Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Selon le grand chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, la réponse de la police à la manifestation qui s'est transformée en occupation à Ottawa a été, jusqu'à récemment, presque inexistante et consternante dans son refus d'intervenir .

Aussi, selon Cheryl Casimer, les Canadiens doivent s'unir pour soutenir et protéger les travailleurs de la santé et les premiers intervenants qui se [...] sont exposés à des risques plus élevés sur une base quotidienne pour protéger les Canadiens.