Le maintien du passeport vaccinal au Québec soulève des questions

Des commerçants s’expliquent mal la décision du gouvernement Legault de maintenir jusqu’à nouvel ordre l'utilisation du passeport vaccinal . Ils aimeraient que le Québec emboîte le pas à l’Alberta et la Saskatchewan et relègue aux oubliettes le recours à cette mesure sanitaire qui n’a pas fini de diviser.

Diminution de l’achalandage, baisse des revenus, impact sur la qualité des services offerts, comportement agressif de certains clients : les commerçants ne manquent pas de raisons pour réclamer la fin du passeport vaccinal.

La quincaillerie Lauremat, de Sept-Îles, a vu sa clientèle diminuer de 30 % depuis qu’elle a implanté la vérification du passeport vaccinal à l’entrée du bâtiment.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, rappelle que l'imposition du passeport vaccinal découle d'une recommandation de la santé publique. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Son directeur, Dominique Larouche, explique que des clients ont déserté les lieux au profit d’établissements de taille plus modeste où le passeport vaccinal n’est pas requis.

Rappelons que depuis le 24 janvier, le passeport est exigé dans les commerces ayant une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Les épiceries et les pharmacies sont toutefois exemptées.

Superficie réduite

En apprenant mardi que le passeport vaccinal était maintenu au Québec, Dominique Larouche a décidé de condamner 20 % de la superficie de sa quincaillerie afin de ne plus avoir à appliquer la mesure sanitaire.

J'ai réduit ma superficie de vente en bloquant quelques allées [...] On est dans les normes puis tout le monde est en sécurité , assure-t-il.

Dominique Larouche a condamné 20 % de la superficie de sa quincaillerie pour ne plus avoir à exiger à ses clients la présentation de leur passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada

Au centre de jardinage Floralies Jouvence, à Québec, l’obligation de valider le statut vaccinal des clients représente d’abord et avant tout un défi opérationnel , en particulier dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Une fleuriste pour scanner

Le copropriétaire Jean-Paul Daoust mentionne que les employés qu’il doit affecter à la vérification des passeports ne sont pas en mesure de venir prêter main-forte à leurs collègues sur le plancher.

La Saint-Valentin s'en vient lundi. Si je suis obligé de mettre une de mes fleuristes au passeport vaccinal pour "scanner", bien elle ne peut pas aider les clients à faire des bouquets pendant ce temps-là. Donc, le service à la clientèle est un peu ralenti , déplore M. Daoust.

Jean-Paul Daoust affirme que la vérification du passeport vaccinal représente un «défi opérationnel» important. Photo : Radio-Canada

Le défi sera encore plus grand au printemps, lorsque l’achalandage de la jardinerie sera à son plus fort.

« Il va y avoir au moins 10 personnes en même temps qui vont "scanner" les passeports. C’est ce qu’on prévoit. » — Une citation de Jean-Paul Daoust, copropriétaire, Floralies Jouvence

MM. Larouche et Daoust racontent avoir eu à composer avec le mécontentement de certains clients, qui leur reprochent d’imposer le passeport vaccinal à l’entrée de leur commerce.

On est surpris de l'attitude, des fois, de certaines personnes qui disent : "je ne viendrai plus chez vous parce que vous demandez le passeport vaccinal." Nous, on ne fait qu'appliquer la loi , fait valoir Jean-Paul Daoust.

Écœurantite

Dominique Larouche parle pour sa part d’une écœurantite et d’un ras-le-bol généralisés qu’expriment autant les non-vaccinés que des clients ayant reçu deux ou trois doses de vaccin contre la COVID-19.

Parfois, le mécontentement et l’impatience virent au vandalisme et à l’agression physique.

On a constaté des enseignes brisées, des employés qui ont été poussés, frappés dans plusieurs cas [et] des appareils qui ont été cassés [notamment] des cellulaires appartenant à des employés , rapporte le président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec, Michel Rochette.

Michel Rochette soutient que l'incertitude entourant la date de retrait du passeport vaccinal nuit aux commerçants. Photo : Radio-Canada

Au-delà des incivilités, les commerçants se plaignent du manque de prévisibilité entourant l’éventuelle levée du passeport sanitaire.

Ce qu'on souhaite, c'est comprendre ce dont le gouvernement a besoin pour changer d'idée. Est-ce le taux de vaccination qui [doit] augmenter? Il est déjà très élevé. Est-ce le nombre d'hospitalisations? On n'a aucun détail , déplore M. Rochette.

Il craint que le maintien du passeport vaccinal, sans date prévisible de retrait, augmente encore plus la pression sur les commerçants et la tension dans les files d’attente.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc