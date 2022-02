L’élu Mike Duggan rejette les accusations de racisme et condamne le drapeau confédéré

Le conseiller Mike Duggan a tenu à faire le point sur la controverse dans laquelle il est plongé depuis près de deux semaines après avoir indiqué, en entrevue avec un média de la région, que l'utilisation du drapeau confédéré ne devrait pas être perçue comme raciste ou incitant à la violence, dans le contexte des manifestations qui paralysent le centre-ville d'Ottawa.

Au cours de l'enregistrement d’un peu plus de trois minutes, Mike Duggan a expliqué qu’il a pris connaissance de la couverture médiatique qui le fait, dit-il, passer pour raciste.

« Je précise que le drapeau confédéré américain utilisé pendant la guerre de Sécession est un symbole de haine et ne doit en aucun cas être utilisé ni paraître pour quelque motif que ce soit parmi les concitoyens. » — Une citation de Mike Duggan, conseiller du district de Pointe-Gatineau

Selon lui, l'utilisation de ce drapeau ne doit être tolérée en aucune manière et je suis heureux que sa présence ait été unanimement condamnée lors du rassemblement pour la liberté à Ottawa.

Le conseiller indique ensuite être désolée que des citoyens aient été exposés à des symboles qui ne reflètent en aucun cas les valeurs [qu'il] porte .

Pourtant, au début du mois, le conseiller avait créé un profond malaise en affirmant, dans une entrevue accordée au quotidien Le Droit, que le drapeau confédéré aperçu parmi les manifestants du convoi de camionneurs, sur la colline du Parlement, était un symbole de rébellion et non de racisme. Il précisait: l'utilisation de ces drapeaux dans le contexte de Ottawa 2022 ne doit pas être considérée comme raciste ou incitant à la violence. D'après mes observations, ils étaient utilisés comme symboles de la dissidence.

Mike Duggan termine la vidéo en invitant les gens à lui soumettre des questions auxquelles il répondra par écrit ou par le biais d’un enregistrement, afin d’éviter, dit-il, que ses paroles soient utilisées pour désinformer le public .

Le conseiller Mike Duggan pourrait subir des sanctions

Le malaise provoqué par les propos du conseiller gatinois Mike Duggan la semaine dernière, persiste au conseil municipal et dans son quartier.

Pour la première fois mercredi, la mairesse de Gatineau a évoqué la possibilité de sanctions à l'endroit de l'élu du district de Pointe-Gatineau.

La mairesse de Gatineau France Bélisle (Archives) Photo : Radio-Canada

La mairesse France Bélisle affirme qu’elle ne peut rester insensible aux messages reçus après la diffusion de propos tenus par le conseiller Mike Duggan.

France Bélisle a rencontré le conseiller du district de Pointe-Gatineau après la publication de ses propos controversés. Des propos, dit-elle, qui ont suscité chez elle et chez les membres du conseil un profond malaise. Elle se dit fortement préoccupée par l’impact et la conséquence de ces propos sur la crédibilité et la notoriété de la ville de Gatineau,et du conseil municipal.

France Bélisle garde privé le contenu de cette rencontre. Elle souligne qu’à titre de mairesse, elle n’est pas la patronne des conseillers, et que ni elle ni le conseil ne peuvent démettre Mike Duggan de ses fonctions.

Mais il est clair pour la mairesse que la situation ne peut rester ainsi.

« Comme mairesse, je ne peux pas être insensible à ce que j’ai entendu sur le terrain et ce que j'ai reçu comme messages. Clairement, il y a des conséquences quand on tient des propos et qu’on pose certains gestes. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Elle affirme être en réflexion sur la présence du conseiller au sein de comités et commissions.

Nous n'avons plus confiance en monsieur Duggan

Le caucus d’Action Gatineau s'attend également à ce que des mesures soient mises en place contre Mike Duggan. L’élue du district de Deschênes Caroline Murray déplorait, en après-midi mercredi, l’absence d’excuses du conseiller. Il faut agir, selon elle, car c’est la réputation de toute la ville de Gatineau qui est en jeu.

« Nous, on n'a plus confiance en monsieur Duggan. C’est pour ça qu’on veut lui retirer ses nominations sur les comités et les commissions. On pense qu’il n’est pas digne de représenter la ville à ces endroits-là. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère du district de Deschênes

Elle ajoute qu’il faut agir pour veiller à ce que ces actions-là ne se reproduisent plus .

Les propos de Mike Duggan ont aussi provoqué un véritable ressac dans son propre quartier. Gabrielle Beaudoin est présidente de l’association des citoyens.

Elle constate que lorsque des personnes en position d’autorité ont un discours insensible et polarisant, ça rend ça plus difficile pour nous de faire des ponts et de créer des liens dans la communauté.

La conseillère Olive Kamanyana, du District du Carrefour-de-l'Hôpital, juge difficile de siéger à la même table que quelqu’un qui tient de tels propos. Elle déplore avoir reçu, depuis cet incident, des messages à connotation raciste. Elle souhaite que le conseil règle ce problème pour s’attaquer aux enjeux de la ville.

La conseillère de Gatineau Olive Kamanyana (Archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

« La question est de trouver une façon de discuter de tout ça et de mettre ça en arrière de nous, parce qu' on perd du temps à discuter de ce sujet, on perd des heures qu'on peut mettre sur le développement de notre ville. » — Une citation de Olive Kamanyana, conseillère du District du Carrefour-de-l'Hôpital

Une citoyenne du district de Pointe-Gatineau a également fait part de sa réprobation au conseiller Mike Duggan

Dans une lettre envoyée à l’élu et aux médias, Lucie Fortin estime qu’un poste de conseiller vient avec un certain devoir de réserve tout en exigeant un bon discernement. Elle dénonce aussi l’appui de Mike Duggan aux manifestants qui occupent le centre-ville d’Ottawa, sans aucun respect envers les citoyens et commerçants, et qui mettent en péril la santé physique et mentale de quelques milliers d’Ottaviens.

Avec la collaboration de Nathalie Tremblay