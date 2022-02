Une autre RPA de 112 unités convertie en logements à Montréal-Nord

Plus d’une centaine de résidents de la Résidence Caroline ont néanmoins appris ces derniers mois des nouveaux propriétaires que leur milieu de vie allait devenir une propriété multirésidentielle standard .

Ils nous en ont parlé la première fois quand ils sont arrivés, en juillet, que ce ne serait plus une RPA , explique Esther Gaudreault.

J’ai emménagé en novembre 2020. Ils m'avaient acceptée à 38 ans [...] parce que j’étais autiste et que j’avais des besoins spécifiques, précise Mme Gaudreault. J’étais très heureuse d’être ici.

Elle y trouvait notamment les services d’une infirmière sur place et un loyer sous les 1000 $, incluant notamment le câble et un stationnement.

Plus de la moitié des résidents de cette RPA avaient plus de 75 ans, selon la fiche technique de la résidence au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

Sur mon étage, il y a au moins cinq résidents qui sont partis; des personnes âgées qui avaient signé un bail, qui avaient l’intention de faire leur retraite ici , constate aujourd'hui Esther Gaudreault.

Esther Gaudreault, résidente de la Résidence Caroline Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Des hausses de tarifs et des travaux de construction bruyants depuis l’automne en auraient convaincu plusieurs de quitter leur logement.

Dominique Gagnon, qui est dans la soixantaine, réside à cette adresse depuis quelques années.

Moi, ça m’a bouleversée, pas parce que j’avais besoin des services [...], mais j’ai loué dans une RPA pas chère, bien située, pour la tranquillité et à côté de [la RPA] Angelica, où se trouve ma mère, explique Mme Gagnon. Les gens âgés que je croisais sont tous partis.

Selon les informations publiques, l’immeuble de 112 unités, situé dans le nord-est de Montréal, a été vendu 13 millions de dollars au mois de juillet dernier au Groupe Immo Oikos.

L’acte de vente notarié ne fait pas état d’une clause où l’acheteur s’oblige à respecter l’exploitation de l’immeuble à titre de résidence privée pour aînés certifiée.

Joint au téléphone, l’un des propriétaires du Groupe n’a pas souhaité commenter la situation.

La semaine dernière, Radio-Canada faisait état de la conversion de centaines d’unités en logements locatifs sans services par l'homme d'affaires Henry Zavriyev.

De telles conversions préoccupent des locataires de RPA rencontrés sur le boulevard Gouin.

On s’attend aussi à une conversion, avec hausse de loyer, nous disait Gilles Malette. Le gouvernement doit intervenir.

Un avis non standard

Selon l’avocat Antoine Morneau-Sénéchal, auteur du livre Le louage résidentiel, les changements au bail communiqués aux locataires de la Résidence Caroline ne semblent pas avoir été faits dans les règles de l’art.

Ce que je vois dans les documents consultés me semble hautement problématique , soutient Me Morneau-Sénéchal.

D’abord, si vous regardez les avis types du Tribunal administratif du logement, les propriétaires ont utilisé un document maison avec une police d’écriture similaire, mais ce n’en est pas un.

L’avocat précise par ailleurs que les propriétaires procèdent ici par modification au bail, plutôt que par avis de changement de vocation.

En principe, on aurait dû réduire le loyer en raison d’une baisse de services et ce n’est pas le cas, visiblement. Il y a aussi des délais à respecter. La procédure prévue par le Code civil ne semble pas avoir été respectée.

Mélissa White, organisatrice communautaire pour le comité logement Montréal-Nord, aurait souhaité intervenir plus tôt.

On peut aider les locataires qui nous appellent, mais on ne va pas d’emblée être interpellés, dit-elle. Il n’y a pas un processus qui fait que les locataires dans une situation comme ça vont être informés de leurs droits, et avec des personnes âgées, c’est encore plus facile pour un propriétaire de profiter de la situation.

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, la porte-parole Séléna Champagne précise par courriel avoir offert un accompagnement pour s'assurer que les règles sont bien respectées [...]. Plus de 50 % des aînés de 60 ans et plus ont décidé de rester.

La Résidence Caroline Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Fermetures de petites RPA

Radio-Canada a également appris que quatre autres RPA de moins de 10 unités ont fermé dans l’est et le nord de Montréal depuis un an.

Selon les données du MSSS, les petites RPA de moins de 50 unités représentaient 58 % des 1700 résidences au Québec l’an dernier.

De nombreuses mesures financières avaient été annoncées dans le budget de mars 2021 afin d’assurer la pérennité des services offerts en RPA .