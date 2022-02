Une quincaillerie ferme des allées pour ne pas avoir à demander le passeport vaccinal

Concrètement, les clients ne peuvent pas se rendre dans les sections fermées, mais peuvent demander à un commis de leur apporter le produit désiré.

Le magasin, dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés, ne s’était pas conformé à la directive gouvernementale, dans un premier temps.

À la suite d’une plainte d’un client et de la visite de la Sûreté du Québec, le directeur, Dominique Larouche, s’était résigné à le faire et à vérifier le statut vaccinal de ses clients.

Dominique Larouche, directeur de la quincaillerie Lauremat à Sept-Îles Photo : Radio-Canada

Mais après avoir constaté une baisse de l’achalandage et du volume de vente, qu’il estime à environ 25 %, le commerçant a décidé de condamner une partie de son magasin pour ne plus avoir à vérifier le passeport vaccinal de la clientèle. Il affirme qu'une partie de sa clientèle se tournait vers son compétiteur, dont la superficie ne l’oblige pas à vérifier le passeport vaccinal.

Nous ce qu’on veut, c’est la pérennité de l’entreprise et la sécurité de nos employés et nos clients. On pense qu’avec la mesure qu’on vient de faire, on est dans les normes et tout le monde est en sécurité , explique-t-il.

Une section du magasin, fermée au public. Photo : Radio-Canada

Dominique Larouche se défend d'avoir contourné les règles de santé publique.

Tout ce que j’ai fait, c’est que je me suis mis aux normes selon les barèmes établis par le gouvernement. J’ai réduit la superficie de vente en bloquant quelques allées, pour tomber aux normes du gouvernement , insiste-t-il.

Selon ses observations, le passeport vaccinal est rejeté partout . La Saskatchewan, par exemple, a en effet décidé d’abandonner cette mesure.

La discrimination sur un état de santé d’un client, je ne pense pas que c’est à une quincaillerie, un commerce ou un restaurant de juger qui peut entrer ou pas.

« Notre métier, ce n’est pas de jouer à la police et de dire non à des clients. » — Une citation de Dominique Larouche, directeur de la quincaillerie Lauremat à Sept-Îles

Il souligne d’ailleurs que le statut vaccinal n’indique pas si le client est infecté ou non par le virus.

J’ai du monde positif qui peut rentrer dans le magasin, mais j’ai du monde non positif, qui n’ont pas le passeport vaccinal, qui ne peuvent pas venir dans mon magasin. Ça [n'a] aucun sens.

Avec les informations d'Alexandre Bolduc