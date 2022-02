L’icône du funk Betty Davis est morte à 77 ans

Amie Downs, directrice des communications du comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, a confirmé la mort de l’artiste en ajoutant qu’elle était décédée de causes naturelles.

C’est avec grande tristesse que je vous partage la nouvelle du décès de Betty Davis, une influenceuse musicale aux multiples talents, une star du rock, une chanteuse, une compositrice et une icône de la mode , a affirmé de son côté Connie Portis, une autre amie de longue date de Davis, dans une déclaration mercredi.

D’abord mannequin, Davis a commencé à faire de la musique sous le pseudonyme de Betty Mabry au début des années 1960. La quasi-totalité de son catalogue musical a été enregistrée entre 1964 et 1975, mais son influence se fait toujours ressentir aujourd’hui, chez des chanteuses comme Erykah Badu ou Janelle Monae, rappelle le Rolling Stone.

En 1968, elle est devenue la seconde femme du légendaire jazzman Miles Davis, désormais connue comme Betty Davis. Bien que le mariage n'ait duré qu’un an, elle est reconnue pour avoir introduit Miles au rock, menant le trompettiste vers sa phase jazz fusion sur des albums comme Bitches Brew (1970).

Un succès commercial mitigé, mais une influence durable

Bien qu’aucun de ses albums n’ait connu un grand succès à leur sortie, il s’est créé une sorte de culte autour de Betty Davis et ses paroles chargées de sexualité, sur des chansons comme Shut Off the Light et If I’m in Luck I Might Get Picked Up.

Son premier album éponyme est sorti en 1973, rapidement suivi par They Say I’m Different en 1974 et Nasty Gal en 1975. Après cette période productive, Davis a subitement quitté l’industrie et déménagé à Pittsburgh, sans produire de musique pendant les 40 années suivantes.

La musique de Betty Davis a toutefois traversé le temps, inspirant une nouvelle génération d’artistes. L’intérêt renouvelé pour son œuvre a donné naissance à une série de rééditions de ses albums par l’étiquette Light in the Attic, incluant un quatrième opus créé en 1976, mais jamais endisqué.

Nos cœurs sont incroyablement lourds aujourd’hui , a écrit Matt Sullivan, fondateur de l’étiquette, dans une déclaration mercredi. Betty a été la lumière qui nous a guidés dans tout ce que nous faisons à Light in the Attic. Son éthique DIY [do it yourself, ou fais-le toi même] et son esprit révolutionnaire vont vivre pour toujours.