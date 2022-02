Alberta : La GRC veut que les manifestants se déplacent ailleurs, mais ils refusent

Notre priorité est la sécurité des habitants de la communauté et celle des manifestants, et cette manifestation illégale a des personnes sur la route et n’importe qui qui vient peut frapper un manifestant , dit la surintendante. Les manifestants marchent sur la route tout le temps jour et nuit, ajoute-t-elle.

« Ils doivent partir, fin de l’histoire. » — Une citation de Roberta McKale, surintendante de la GRC en Alberta

La Gendarmerie royale du Canada GRC réclame qu’ils se déplacent sur un terrain qui appartient à la province, près de la route 4, à quelques kilomètres au nord de leur campement, car ils pourront y manifester légalement.

La GRC dit que le terrain offrira plus de sécurité. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Nous ne bougerons pas!

De leur côté, les manifestants ont refusé l’offre. Ils rappellent qu’ils ne se déplaceront pas tant que toutes les restrictions ne seront pas annulées. La plupart craignent que Jason Kenney change d’avis.

Certains expliquent que lors des six premiers mois de la pandémie, ils comprenaient la nécessité des restrictions. Ce qui a érodé la confiance de certains, c'est le renforcement des mesures en automne après l’ouverture complète de juillet.

Les manifestants disent ne pas avoir peur de recevoir des amendes. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

J'étais d’accord avec l’idée d’être prudent. Ce n’était pas une mauvaise décision, mais maintenant le gouvernement a étiré ça pendant un an et demi , dit Gerry Eagles, électricien à Valleyview, à 10 heures de route du lieu de la manifestation. Si son entreprise n’a pas été affectée par les obligations vaccinales, son épouse, elle, a perdu son emploi dans un centre de soins pour personnes âgées.

Les personnes devraient pouvoir faire ce qu’elles veulent indépendamment de leur statut vaccinal, ajoute Gerry Eagles.

Deux blocages successifs

Mardi matin, les manifestants avaient rouvert la circulation vers la frontière après l’avoir fermée pour protester contre le plan en trois étapes de la levée des restrictions annoncée la veille par le premier ministre albertain, Jason Kenney.

Mais lorsque la Gendarmerie royale du Canada GRC a indiqué que les manifestants recevront des amendes s’ils ne se déplaçaient pas dans le site qui leur est proposé, ils ont refermé la route dans les deux sens.

Plusieurs camionneurs attendent la réouverture de route vers la frontière, fermée par les manifestants Photo : Radio-Canada

Ces blocages ont arrêté la circulation d’une trentaine de camions qui transportent plus de 700 vaches vers l’Utah, aux États-Unis. Près d’une quinzaine ont pu passer la frontière entre les deux périodes de fermeture.

Par ailleurs, les autorités américaines ont finalement décidé de fermer l’accès au poste frontalier situé de leur côté dans le village de Sweetgrass au Montana.