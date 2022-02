Alberta : un premier ministre vulnérable, pressé d’apaiser les mécontents

Contrairement aux plans de levée des restrictions sanitaires précédents, celui présenté mardi soir ne s’appuie sur aucune cible chiffrée. Le premier ministre évaluera plutôt la tendance générale des hospitalisations, qui demeurent pour l’instant élevées.

Le premier ministre affirme qu'il faut apprendre à vivre avec le virus et que le passeport vaccinal a outrepassé son utilité , puisque les taux de vaccination stagnent depuis décembre.

Le flou de ce plan est délibéré, selon le professeur de sciences politiques du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily.

On a mis de côté les cibles trop précises, précisément pour donner une marge de manœuvre au premier ministre pour évaluer la situation. Ce flou permet de gérer le processus à la vitesse à laquelle il pense que politiquement c'est préférable de le faire , explique-t-il.

« Il y a toujours deux dimensions à l'œuvre dans ces décisions, soit le politique et le sanitaire, et là on voit que présentement la dimension politique a pris le devant. »