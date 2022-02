Des parents fransaskois s’inquiètent de la levée des mesures sanitaires

Père fransaskois de deux enfants, Yannick Tremblay manifeste son inquiétude face à cette levée des mesures sanitaires. Il précise que c’est une période stressante en tant que parent, puisqu’il s’attend à voir une augmentation marquée du nombre de cas de COVID-19 dans les écoles.

« Il y a une forte transmission du virus dans la communauté. Cela augmente le risque pour nos enfants. » — Une citation de Yannick Tremblay, père fransaskois de deux enfants

Mère de deux enfants fréquentant l’École canadienne-française de Saskatoon, Naomi Piggott-Suchan se dit aussi préoccupée par la direction que prend la province.

Elle se sent oubliée par le gouvernement puisqu’un de ses enfants n’a pas encore accès à la vaccination. Elle craint que la levée des mesures sanitaires crée une division au sein des élèves et des parents alors que certains enfants continueraient de porter le couvre-visage et d’autres non.

Cette mère assure qu’elle a confiance au Conseil des écoles fransaskoises. Elle attend de connaître les directives de la division scolaire avant d’ouvrir la discussion avec ses enfants.

L’Association professionnelle des enseignants fransaskois espère que le ministère de l’Éducation donnera aux divisions scolaires le choix de maintenir ou non les mesures sanitaires dans leurs écoles.

Le Conseil des écoles fransaskoises n’a pas été en mesure de répondre aux demandes d’information de Radio-Canada sur la façon dont il gérera la levée des mesures sanitaires.

Avec les informations de Mercia Mooseely et Genevieve Patterson